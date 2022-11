Comunicado do Business Wire :Nexign

A Nexign, fornecedora líder de soluções de BSS e digitalização, lançou uma nova solução de OSS para centralizar a coleta e transformação de dados de rede. A Nexign Mediation representa uma plataforma "low-code" que agrega dados de vários equipamentos de rede e outras fontes. Ela permite que os provedores de serviços de comunicação (CSP) aumentem a segurança, a velocidade e a flexibilidade da coleta e análise de fluxos de dados para uso posterior em faturamento e análise. A Nexign Mediation também permite adicionar rapidamente novos tipos de dados, formatos, fontes e sistemas de consumo, expandindo um conjunto de plugins prontos para uso. A plataforma pode processar mais de 1,5 xDR de faturamento diariamente e oferece suporte a casos de uso de 5G.

"Todos os dias, as redes da operadora processam bilhões de eventos: os dados vêm de equipamentos de rede distribuídos, vários locais e em diferentes formatos. Os CSP podem aproveitar essas informações usando soluções de TI capazes de analisar rapidamente grandes volumes de dados, enriquecê-los e entregá-los aos sistemas consumidores", comentou Maxim Nartov, CBO da Nexign. "A Nexign Mediation é uma plataforma flexível e escalável que ajuda as operadoras a coletar e analisar dados e usá-los para resolver tarefas de negócios."

A plataforma Nexign Mediation fornece aos usuários um construtor visual de arrastar e soltar para criar e executar novos cenários de dados. Ao mesmo tempo, o sistema de monitoramento integrado ajuda a rastrear o desempenho da plataforma e notificar imediatamente a operadora sobre problemas identificados. A Nexign Mediation funciona com streams off-line e on-line. Ela também pode ser adaptada às necessidades do cliente durante o processo de implementação.

A Nexign Mediation utiliza uma abordagem "low-code" que minimiza a necessidade de envolvimento do desenvolvedor para configuração e suporte. A plataforma também usa bancos de dados de código aberto para reduzir o TCO. A Nexign Mediation está em conformidade com os padrões internacionais 3GPP e TM Forum e funciona com todos os tipos de redes, incluindo 2G-5G, PSTN, VoIP, DSL, FTTX e GPON. Ela oferece suporte a pipeline, conteinerização e dimensionamento de integração e entrega contínua (CI/CD).

Sobre a Nexign:

Com mais de 30 anos no mercado, a Nexign apoia a transformação digital de empresas no mundo todo. A empresa oferece sistemas BSS convergentes para operadoras de telecomunicações e soluções de ponta projetadas para melhorar o gerenciamento da experiência dos funcionários e permitir ecossistemas digitais. Buscamos fortalecer as parcerias com nossos clientes, oferecendo-lhes produtos inovadores baseados em tecnologias de ponta e ampla expertise na área de TI e telecomunicações. Para mais informações, acesse: www.nexign.com.

