Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

A MPEG LA, LLC anunciou hoje medidas para trazer sua licença de grupo para Versatile Video Coding, ou VVC (introduzido no mercado em 27 de janeiro de 2022), em conformidade com as realidades do mercado que irão liberar os implementadores para investir na adoção do VVC.

Primeiro, uma isenção de royalties para produtos de software VVC autônomos (não em ou com hardware) vendidos (com ou sem compensação ou consideração) a um Usuário Final está disponível a qualquer Licenciado VVC que se comprometa a se tornar um Licenciador da Licença VVC da MPEG LA se eles ou suas Afiliadas, no presente ou no futuro, tiverem o direito de licenciar ou sublicenciar as Patentes Essenciais VVC. Os produtos aos quais a isenção se aplica ainda se beneficiarão da cobertura como produtos licenciados sob a Licença VVC.

Segundo, um desconto de royalties de 25% VVC está disponível a qualquer Licenciado VVC que celebre e esteja em conformidade com a Licença de Portfólio de Patentes AVC da MPEG LA, Licença de Portfólio de Patentes HEVC e Licença de Portfólio de Patentes VVC.

"Felicitamos os proprietários de patentes VVC por sua compreensão e previsão na adoção destas iniciativas", disse Larry Horn, presidente e diretor executivo da MPEG LA. "Investimentos em novos serviços de comércio eletrônico e anunciantes que utilizam software autônomo irão conduzir à adoção de vídeo de próxima geração, sendo que estas iniciativas irão acomodá-lo. Além disto, oferecem um caminho para reduzir o custo de incorporação da tecnologia de codificação de vídeo de próxima geração em dispositivos que incluem tecnologias de codificação com legado. Em mais de 25 anos como líder de mercado mundial em licenciamento de padrões de vídeo digital, a MPEG LA respeita que as decisões de adotar novos padrões de vídeo devem ser tomadas pelo mercado com base em fatores técnicos, econômicos e outros. O mercado não constrói modelos de negócios em torno dos termos de licenciamento. Ela constrói modelos de negócios para gerar novos produtos que melhoram a qualidade de vida, sendo que os termos de licenciamento devem atuar em conjunto e não como um obstáculo à sua adoção."

Mais informações sobre a Licença VVC da MPEG LA, bem como o desconto de royalties da VVC e a isenção de produtos de software podem ser encontradas aqui.

O objetivo da MPEG LA é oferecer acesso mundial ao maior número possível de Patentes VVC Essenciais a todos nos mesmos termos sob uma única licença. Qualquer parte que acredite ter patentes essenciais para o padrão VVC, está apta a submetê-las a uma avaliação de sua essencialidade pelos especialistas em patentes da MPEG LA e inclusão na Licença, se definida como essencial. Os termos e procedimentos que regem as submissões de patentes podem ser solicitados aqui.

A MPEG LA é líder mundial no fornecimento de licenças completas para padrões e outras plataformas de tecnologia. A partir da década de 1990, foi pioneira no grupo moderno de patentes, ajudando a produzir padrões mais amplamente utilizados na história da eletrônica de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias inovadoras. A MPEG LA operou programas de licenciamento para uma variedade de tecnologias que consistem em mais de 26.000 patentes em 120 países, com 285 detentores de patentes e cerca de 7.300 licenciados. Ao auxiliar os usuários na implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso à propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, risco reduzido de litígio e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para mais informação, acesse www.mpegla.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

