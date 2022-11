Comunicado do Business Wire :LevitasBio

LevitasBio, Inc., www.levitasbio.com, um dos principais fornecedores de processamento e análise de amostras de ponta a ponta para o mercado de ciências da vida, anunciou que concluiu o financiamento da rodada da Série C de US$ 35 milhões para avançar em sua missão de fornecer métodos poderosos e líderes do setor de análise celular.

O financiamento permite que a LevitasBio acelere seu sucesso comercial por meio do desenvolvimento de instrumentos de alta produtividade de última geração para processamento e análise de amostras. Pela primeira vez, os pesquisadores que usam a tecnologia inovadora da LevitasBio podem examinar, analisar e entender as verdadeiras assinaturas biológicas sem alterar, estressar ou danificar as células - tudo isso preservando as amostras originais.

Essa nova rodada de financiamento foi liderada pela Novalis Lifesciences com a participação da Pavilion Capital - uma unidade da Temasek Holdings Pte, um investidor estratégico líder do setor, e foi apoiada pelo investidor existente Decheng Capital.

"Esse financiamento promove nossos planos de nos tornarmos a plataforma de referência para fluxos de trabalho de processamento de amostras", afirmou Joe Walthers, vice-presidente de finanças da LevitasBio. "Nossos clientes existentes de ciências da vida e desenvolvimento farmacêutico validaram de forma esmagadora o poder e o sucesso de nossa tecnologia."

"A Novalis está entusiasmada em apoiar o LevitasBio à medida que transforma o processamento e a análise de amostras. Essa parte crítica do fluxo de trabalho bloqueou a inovação do setor e é subestimada pela comunidade de investimentos", disse Paul Meister, sócio da Novalis LifeSciences. "Estamos impressionados com as soluções exclusivas da LevitasBio que foram comercializadas até agora e, com nosso investimento, permitirão seu avanço revolucionário na preparação e análise de amostras que impulsionam a pesquisa em ciências da vida"

Ao longo do último ano, a LevitasBio expandiu seu impressionante portfólio com o desenvolvimento de vários de produtos:

-- LeviPrep - kits de dissociação de tecidos frios novos e fortalecedores

-- LeviSelect - ensaios de enriquecimento de marcadores de superfície específicos

-- LeviCell EOS System - plataforma de processamento de amostras de última geração com maior rendimento e controle de temperatura

-- LeviMetrics - software de análise integrada para análise em plataforma em tempo real

Martin Pieprzyk, CEO da LevitasBio, expôs que "ao contrário dos métodos atuais da indústria que induzem alterações, estresse ou danos que mascaram a verdadeira biologia de sua amostra, as soluções LevitasBio preservam as principais assinaturas biológicas que fornecem as células mais viáveis e inalteradas, fornecendo aos pesquisadores dados mais claros para insights acionáveis. Acredito que a LevitasBio está habilmente posicionada para se tornar o padrão de fato da indústria para análise celular".

LevitasBio - A verdadeira biologia começa aqui

Nossa missão é avançar a ciência e a saúde humana, fornecendo aos pesquisadores novos e poderosos métodos de análise celular. A LevitasBio oferece a primeira abordagem verdadeiramente inovadora para análise celular em 30 anos. Nossa tecnologia proprietária de levitação sem rótulo permite que os pesquisadores resgatem e alcancem maior qualidade e quantidade de células sem introduzir viés, alta pressão ou modificações nos perfis de expressão gênica, garantindo que a integridade dos dados e análises a jusante seja mantida.

Sobre a Novalis LifeSciences LLC

A Novalis LifeSciences é uma empresa de investimento e consultoria para o setor de Ciências da Vida que foi fundada em 2017 por Marijn E. Dekkers. Com uma equipe de executivos operacionais experientes do setor de Life Science, a Novalis financia e aconselha empreendedores visionários de Life Science. Além de fazer investimentos financeiros, a Novalis presta assessoria estratégica e operacional a empresas do portfólio que se encontram em um estágio crítico de crescimento em seu desenvolvimento. A empresa tem aproximadamente US$ 500 milhões em ativos sob gestão em dois fundos de investimento.

www.novalislifesciences.com

