Comunicado do Business Wire :Galliott Capital Advisors

O consultor de investimentos Antoine Souma anunciou hoje que apresentou uma moção para repudiar uma reclamação feita contra ele pelo Dr. Adel Samaan, um médico de Los Angeles. A reclamação está atualmente pendente nos Serviços de Resolução de Disputas da FINRA.

Ao buscar uma resposta rápida da reclamação, o Sr. Souma e seus representantes observam o seguinte:

-- As alegações do Dr. Samaan são infundadas.

-- O Dr. Samaan não tem legitimidade para apresentar sua ação na FINRA. Ele não é um administrador, agente ou diretor da entidade que apresenta a reclamação, o que significa que não tem legitimidade para registrar tal ação sob as regras da FINRA. A FINRA normalmente concede moções para repudiar reclamações em circunstâncias semelhantes.

-- A apresentação do Dr. Samaan é uma difamação orquestrada contra a reputação do Sr. Souma, começando com um comunicado à imprensa emitido em 25 de agosto de 2022 pelos advogados do Dr. Samaan com uma manchete falsa afirmando que o Sr. Souma foi "processado por US$ 1,4 milhão".

-- Uma revisão dos registros públicos do tribunal mostra que o Dr. Samaan tem um extenso histórico de litígios envolvendo aproximadamente 150 processos judiciais, cerca de 85% dos quais o listam como autor.

-- Lamentavelmente, não é raro que os investidores apresentem reivindicações de arbitragem sem mérito contra seus consultores de investimento em mercados extremamente voláteis. A FINRA foi projetada para gerenciar tais divergências de maneira confidencial e profissional, respeitando o devido processo legal e não por meio de campanhas públicas.

"Estou confiante de que essa alegação frívola que mancha minha reputação, meus negócios e minha família será descartada em tempo hábil quando a FINRA tiver a oportunidade de revisar os fatos", disse Souma.

O Sr. Souma é sócio-gerente da Galliott Capital Advisors, onde administra ativos para pessoas com alto poder aquisitivo. Anteriormente, o Sr. Souma dirigiu o The Souma Group no Morgan Stanley Private Wealth Management, atuou como diretor administrativo do J.P. Morgan Securities e foi vice-presidente do Deutsche Bank e UBS Financial Services. Suas honras incluíram ser classificado na lista da Barron dos 100 melhores consultores financeiros.

O Sr. Souma é representado pelos sócios Jeffrey K. Riffer e Julie Z Kimball da Elkins Kalt Weintraub Reuben Gartside LLP.

