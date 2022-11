Comunicado do Business Wire :CSC

A CSC anunciou que finalizará a aquisição do Intertrust Group, conforme apresentado em mais detalhes no comunicado à imprensa emitido conjuntamente pelas duas empresas. A aquisição assinala um marco importante para a CSC, que agora fará negócios com mais de 90% das empresas Fortune 500®, mais de 90% das 100 Best Global Brands® e mais de 70% das empresas PEI 300. Rod Ward III, que é descendente direto de um dos dois fundadores da empresa e atuou como presidente e CEO da CSC por quase 13 anos, liderará a organização combinada. Uma equipe de liderança empresarial com alto nível de experiência, incluindo o CEO do Intertrust Group, Shankar Iyer, dará suporte ao Ward.

Fundada em 1899 e com sede em Wilmington, Delaware, a CSC é um dos "Melhores Locais de Trabalho" do país e se orgulha de ser uma empresa de capital privado e com gestão profissional há mais de 120 anos. "Essa aquisição envolve reunir a expertise, os recursos e o escopo geográfico que se complementam da CSC e do Intertrust Group para nos permitir atender melhor às necessidades de administração e conformidade empresarial global dos nossos clientes", afirmou Ward. "Estamos criando uma organização combinada que nos permitirá prestar o serviço líder da indústria que os nossos clientes esperam, conforme evidenciado por nossas pontuações líquidas do promotor (Net Promoter Scores)."

"Nossa aquisição do Intertrust Group nos permitirá navegar pelo ambiente regulatório e de conformidade em constante mudança pelo qual passam nossos clientes, graças a uma combinação mundial de pessoas, processos e soluções tecnológicas", adicionou Ward. "Nossos clientes também se beneficiarão com o atendimento de um parceiro estratégico estável que está em operação sob propriedade comum há mais de um século."

"Temos uma longa história de sucesso quando se trata de aquisição e integração de empresas de maneira que beneficie tanto os nossos clientes quanto os nossos funcionários. Nossos funcionários apreciam não só a nossa estabilidade, que vem do fato de a CSC ser uma empresa privada com um forte alicerce financeiro e uma perspectiva de longo prazo, mas também nossa paixão de trabalhar uns com os outros para melhor atender nossos clientes", declarou Ward. "Hoje, estamos contentes de dar as boas-vindas aos colaboradores do Intertrust Group à família CSC e embarcar neste próximo capítulo juntos."

"Sempre nos impressionamos com a forte reputação da CSC de colocar o cliente em primeiro lugar", afirmou Iyer. "Acreditamos que o mercado se beneficiará muito da combinação dos dois principais fornecedores de soluções corporativas, financiamento e conformidade."

"Através dessa combinação", adicionou Iyer, "atingimos um resultado que é mesmo um ganho para todas as partes interessadas e, principalmente, o melhor resultado para os nossos colegas no Intertrust."

Como uma única empresa, a CSC e o Intertrust Group combinarão a expertise de mais de 7.500 funcionários dedicados, com recursos em mais de 140 jurisdições. "Isso significa que poderemos prestar atendimento global, ajudando nossos clientes em qualquer questão em que precisarem de nós", afirmou Ward.

Sobre a CSC

A CSC é o parceiro de confiança escolhido por mais de 90% das empresas Fortune 500®, mais de 90% das 100 Best Global Brands® e mais de 70% das empresas PEI 300. Somos o principal fornecedor mundial de soluções de administração e conformidade empresarial global, especializada em serviços administrativos a gestores de ativos alternativos em uma série de estratégias de fundos, transações envolvendo mercados de capital participantes nos mercados públicos e privados, gestão de sistema de nomes de domínio e proteção de marca digital e contra fraude, além de soluções de software fiscal corporativo. Fundada em 1899 e com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a CSC se orgulha de ser uma empresa de capital privado e com gestão profissional há mais de 120 anos. A CSC tem escritórios e recursos em mais de 140 jurisdições na Europa, nas Américas, na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio. Somos uma empresa global capaz de conduzir transações onde quer que nossos clientes estejam, e conseguimos fazer isso com especialistas em todos os negócios que atendemos. We are the business behind business®. Saiba mais em cscglobal.com.

Contato

Brandy Chieffi Vice-Presidente de Marketing brandy.chieffi@cscglobal.com Sala de redação da CSC

