Comunicado do Business Wire :Citizens Companies

A Citizens Companies é uma empresa de energia de 40 anos que lidera o caminho para um mundo mais sustentável, conectando pessoas, capital e propósito para promover soluções prontas para o mercado a fim de lidar com as mudanças climáticas.

No dia de inauguração da COP27, a Citizens está lançando um novo empreendimento que levará ao estabelecimento e expansão da Supercool EMC para 60 locais no mundo todo até 2030.

"A Supercool Electric Mobility Centers foi criada como uma plataforma eficaz para reunir as principais empresas de transporte e startups de mobilidade do mundo a fim de resolver os principais desafios na fronteira da transição energética", disse o presidente da Citizens, Sergio De la Vega.

Na COP27, a Supercool EMC participará de várias mesas redondas com foco na aceleração da transição energética e adoção da eletrificação no Hub Culture Climate Pavilion e na COP27 Goal House. A Supercool EMC oferece uma oportunidade sem precedentes para os provedores de mobilidade apresentarem seus produtos e serviços em um mercado físico e virtual, enquanto os investidores têm acesso a empresas inovadoras na vanguarda da criação de produtos que ajudam o meio ambiente e apoiam a transição das empresas rumo a um futuro mais sustentável na área de transportes. A primeira Supercool EMC foi lançada no coração do cluster da indústria automotiva em Puebla (México).

As próximas Supercool EMCs serão abertas na Cidade do México (México) e Maranello (Itália) no primeiro trimestre de 2023, com as seguintes localizações em Boston (EUA), no terceiro trimestre de 2023, e em Dubai (Emirados Árabes Unidos), no quarto trimestre de 2023, antes da COP28 na Expo City Dubai.

Durante a primeira fase do plano de lançamento da EMC, os primeiros locais serão construídos no mundo físico, com um local no metaverso sendo planejado para a Supercool EMC em 2023.

Sobre a Citizens:

A Citizens é uma empresa de energia de 40 anos que lidera o caminho para um mundo mais sustentável, conectando pessoas, capital e propósito para promover soluções prontas para o mercado a fim de lidar com as mudanças climáticas. Estamos visando os desafios do futuro e abordando-os de maneira inovadora hoje.

Sobre a Supercool EMC:

A Supercool EMC foi criada para reunir os principais profissionais de transporte e empreendedores de mobilidade do mundo para resolver os principais desafios na fronteira da transição energética. A rede global da Supercool EMC permitirá que os participantes realizem transações comerciais e obtenham informações rapidamente de colegas e especialistas, reunindo uma gama diversificada de perspectivas lado a lado para criar, em conjunto, caminhos de solução.

Contato

Oscar Sanabria Oscars@citizenscompanies.com

