Comunicado do Business Wire :Adams Street Partners, LLC

Adams Street Partners, LLC, uma empresa de gestão de investimentos em mercados privados com mais de US$ 52 bilhões de ativos sob gestão, anunciou hoje que concluiu com sucesso a angariação de fundos para o seu Fundo V de Coinvestimento, encerrando o programa com excesso de demanda (oversubscribed) com mais de US$ 1,3 bilhão de capital comprometido.

O programa do Fundo V de Coinvestimento da Adams Street ("Fundo V") apresentou uma alta demanda no mundo inteiro, que superou as metas originais e indicou uma forte representação de investidores novos e existentes. O encerramento bem-sucedido do Fundo V eleva o total de ativos da estratégia de coinvestimento para US$ 4,2 bilhões. Espera-se que o fundo V alcance aproximadamente 50 investimentos com sócios gerais líderes do setor ("GPs") a nível global.

"A dedicada equipe de coinvestimento da Adams Street e as parcerias de longo prazo com sócios gerais nos ajudam a obter oportunidades de alta convicção no mundo todo", disse David Brett, sócio e chefe de Coinvestimentos. "Este fechamento valida a confiança de nossos clientes no Programa de Coinvestimento e estamos muito entusiasmados de colocar este capital para trabalhar nos próximos anos."

"Nossa plataforma diversificada e pipeline de negócios foram idealizados para oferecer aos nossos clientes exposição a coinvestimentos de alta qualidade em toda a plataforma de investimento de mercados privados da Adams Street, além de servir como fornecedor de soluções de capital para nossos principais parceiros GP", disse Jeff Diehl, sócio-gerente e chefe de investimentos. "A plataforma da Adams Street foi construída com base em 50 anos de conhecimento e relacionamentos de GP. O acesso a estas informações e oportunidades exclusivas destina-se a nos permitir oferecer as melhores soluções e investimentos da categoria aos nossos clientes."

Sobre a Adams Street PartnersA Adams Street Partners é uma gestora global de investimentos em mercados privados com investimentos em mais de trinta países em cinco continentes. A empresa é 100% de propriedade dos funcionários e possui US$ 52 bilhões em ativos sob gestão. A Adams Street se esforça para gerar insights de investimento acionáveis em todos os ciclos de mercado, aproveitando 50 anos de experiência em mercados privados, inteligência proprietária e relacionamentos de confiança. A Adams Street tem escritórios em Austin, Pequim, Boston, Chicago, Londres, Menlo Park, Munique, Nova York, Seul, Cingapura e Tóquio. Visite www.adamsstreetpartners.com

