Bayern defende liderança da Bundesliga contra o Werder Bremen

Depois de assumir a liderança, mais tarde do que o habitual, no fim de semana pela 13ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique (28 pontos) buscará consolidar sua vantagem na partida contra o Werder Bremen (7º), pela 14ª rodada, a penúltima antes da pausa para a realização da Copa do Mundo do Catar.

O Werder, uma das sensações do atual campeonato alemão depois de passar pela segunda divisão, depende inteiramente de seu artilheiro Niclas Füllkrug, que marcou dez dos 23 gols de sua equipe, embora sua presença na Allianz Arena seja incerta devido a dores nas costas.

Atrás do Bayern, o Borussia Dortmund (4º com 25 pontos), tem a chance de subir para segundo. Com três vitórias consecutivas na Bundesliga e classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões, os jogadores comandados por Edin Terzic estão com o moral em alta antes de viajarem para enfrentar o Wolfsburg (11º).

Após vencer o Bayer Leverkusen por 5 a 0, o Union Berlin (3º, com 26 pontos) joga em casa na quarta-feira contra o Augsburg, enquanto o Eintracht Frankfurt (5º, com 23) recebe o Hoffenheim (9º).

Numa dinâmica idêntica à do Dortmund, o Leipzig (6º, 22 pontos) recebe também na quarta o Freiburg, que faz uma campanha surpreendente no campeonato, onde ocupa a vice-liderança, com 27 pontos.

-- Programação da 14ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília):

- Terça-feira:

(14h30) Wolfsburg - Borussia Dortmund

(16h30) Stuttgart - Hertha Berlim

Bochum - B. Moenchengladbach

Bayern de Munique - Werder Bremen

- Quarta-feira:

(14h30) Colônia - Bayer Leverkusen

(16h30) Schalke 04 - Mainz

RB Leipzig - Freiburg

1. FC Union Berlin - Augsburg

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 28 13 8 4 1 41 12 29

2. Freiburg 27 13 8 3 2 20 13 7

3. 1. FC Union Berlin 26 13 8 2 3 21 14 7

4. Borussia Dortmund 25 13 8 1 4 23 15 8

5. Eintracht Frankfurt 23 13 7 2 4 27 21 6

6. RB Leipzig 22 13 6 4 3 25 19 6

7. Werder Bremen 21 13 6 3 4 23 19 4

8. B. Moenchengladbach 19 13 5 4 4 23 20 3

9. Hoffenheim 18 13 5 3 5 19 16 3

10. Mainz 18 13 5 3 5 18 22 -4

11. Wolfsburg 17 13 4 5 4 20 19 1

12. Colônia 17 13 4 5 4 20 25 -5

13. Augsburg 14 13 4 2 7 16 23 -7

14. Bayer Leverkusen 12 13 3 3 7 21 25 -4

15. Hertha Berlim 11 13 2 5 6 16 20 -4

16. Stuttgart 11 13 2 5 6 16 24 -8

17. Bochum 7 13 2 1 10 11 35 -24

18. Schalke 04 6 13 1 3 9 12 30 -18

