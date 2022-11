Barcelona enfrentará Manchester United na Liga Europa

O Barcelona, eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, vai enfrentar o Manchester United nas oitavas de final da Liga Europa, conforme o sorteio realizado nesta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

Em um duelo entre dois artilheiros, Robert Lewandowski pelos catalães e Cristiano Ronaldo pelos 'Red Devils', o time espanhol recebe os ingleses no dia 16 de fevereiro e joga a partida de volta em Manchester uma semana depois.

Uma nova eliminação europeia, como já aconteceu no ano passado quando caíram nas duas competições, seria um duro golpe para o técnico Xavi Hernández e o Barcelona, que não conseguiram vencer Bayern de Munique e Inter de Milão em quatro jogos da fase de grupos da Champions.

"Mais uma vez ficamos com o adversário mais difícil, teremos que correr atrás. É um adversário histórico, que progrediu mais com o Ten Hag, com grandes jogadores. É difícil, mas os jogadores estarão mais motivados", disse Xavi.

Vencedor da última edição da Conference League, a Roma jogará contra o Salzburg, enquanto a Juventus enfrentará o Nantes.

O Sevilla, 'rebaixado' da Liga dos Campeões e grande especialista na Liga Europa, jogará contra o PSV Eindhoven, enquanto o Shakhtar Donetsk, em situação tumultuada devido à guerra, enfrentará o Rennes.

Além disso, o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, enfrentará o Monaco em um duelo sem prognóstico claro.

As equipes vencedoras dos oito duelos eliminatórios avançam para as oitavas de final, juntamente com os vencedores dos grupos da Liga Europa, que avançam diretamente para esta fase.

