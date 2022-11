Americano morre baleado em Bagdá, segundo fontes de segurança

Um americano radicado no Iraque havia dois anos morreu nesta segunda-feira (7) após ter sido ferido a bala no centro de Bagdá, informaram fontes de segurança iraquianas, sem dar detalhes sobre o motivo.

A vítima "circulava de carro quando indivíduos não identificados abriram fogo", destacou uma fonte do Ministério do Interior, sob a condição do anonimato.

A embaixada americana em Bagdá não respondeu de imediato as perguntas da AFP.

O bairro de Kerrada, no centro da capital iraquiana, é uma movimentada área comercial da cidade.

A situação de segurança no Iraque melhorou desde que o governo declarou sua "vitória" sobre os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI), em 2017.

Embora algumas células do EI continuem atuando em algumas áreas rurais, geralmente têm como alvo o exército e a polícia iraquianos.

Mas a violência política permanece e após o movimento de protesto que sacudiu o país em outubro de 2019, o Iraque sofreu uma série de assassinatos, sequestros e ameaças a ativistas antigovernamentais.

Os homicídios e sequestros nunca tiveram sua autoria reivindicada, mas os ativistas apontam a poderosos grupos pró-iranianos.

