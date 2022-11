Americano morre baleado em Bagdá (fontes de segurança)

Um americano radicado no Iraque havia dois anos morreu nesta segunda-feira (7) após ter sido ferido a bala no centro de Bagdá, informaram fontes de segurança iraquianas, sem dar detalhes sobre o motivo.

A vítima "circulava de carro quando indivíduos não identificados abriram fogo", destacou uma fonte do Ministério do Interior, sob a condição do anonimato. A embaixada americana em Bagdá não pôde responder de imediato as perguntas da AFP.

