Sevilla empata com Betis e sai da zona de rebaixamento no Espanhol

O Sevilla empatou em 1 a 1 com o Betis neste domingo para sair da zona de rebaixamento na 13ª rodada do Campeonato Espanhol, na qual o Atlético de Madrid arrancou um empate pelo mesmo placar contra o Espanyol.

O Betis saiu na frente com um gol contra de Jesús Navas aos 44 minutos de jogo, mas Nemanja Gudelj empatou aos 36 do segundo tempo em um clássico muito movimentado e com duas expulsões, uma para cada lado.

Mais cedo, o Atlético de Madrid se salvou da derrota ao arrancar um empate em 1 a 1 contra o Espanyol, acumulando seu quarto jogo oficial sem vitória.

O time 'colchonero' saiu atrás no placar após o gol de Sergi Darder aos 17 minutos do segundo tempo, mas João Félix empatou aos 33 uma partida que o Atlético teve um jogador a mais desde a expulsão de Leandro Cabrera na primeira etapa.

A equipe de Madri continua imersa em uma sequência negativa, que inclusive coloca pressão sobre o técnico Diego Simeone, após a eliminação nesta semana das competições europeias.

O empate mantém o Atlético em crise, enquanto o Espanyol soma um ponto importante em sua luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Também neste domingo, a Real Sociedad ficou no empate em 1 a 1 com o Valencia e não conseguiu entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

A Real saiu na frente aos dez minutos de jogo com um gol contra de Hugo Guillamón, mas depois que teve o lateral Aritz Elustondo expulso aos 17, cedeu o empate aos 25 para o Valencia, que marcou com Samuel Lino.

Por sua vez, o Mallorca venceu o Villareal por 2 a 0, com gols de Vedat Muriqi e Amath Ndiaye, resultado importante para continuar se afastando da zona de rebaixamento.

O Villarreal, por outro lado, continua sem vencer desde a chegada do técnico Quique Setién, com três derrotas e um empate.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Girona - Athletic 2 - 1

- Sábado:

Getafe - Cádiz 0 - 0

Valladolid - Elche 2 - 1

Celta - Osasuna 1 - 2

Barcelona - Almería 2 - 0

- Domingo:

Atlético de Madrid - Espanyol 1 - 1

Real Sociedad - Valencia 1 - 1

Villarreal - Mallorca 0 - 2

Betis - Sevilla 1 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 34 13 11 1 1 31 4 27

2. Real Madrid 32 12 10 2 0 29 10 19

3. Atlético de Madrid 24 13 7 3 3 21 13 8

4. Betis 24 13 7 3 3 17 9 8

5. Osasuna 23 13 7 2 4 15 12 3

6. Real Sociedad 23 13 7 2 4 17 16 1

7. Athletic 21 13 6 3 4 21 14 7

8. Villarreal 18 13 5 3 5 14 10 4

9. Rayo 18 12 5 3 4 17 14 3

10. Valladolid 17 13 5 2 6 13 18 -5

11. Valencia 16 13 4 4 5 19 15 4

12. Mallorca 16 13 4 4 5 12 13 -1

13. Getafe 14 13 3 5 5 12 19 -7

14. Girona 13 13 3 4 6 18 21 -3

15. Almería 13 13 4 1 8 15 22 -7

16. Espanyol 12 13 2 6 5 16 21 -5

17. Sevilla 11 13 2 5 6 12 20 -8

18. Celta 11 13 3 2 8 14 26 -12

19. Cádiz 11 13 2 5 6 8 24 -16

20. Elche 4 13 0 4 9 9 29 -20

