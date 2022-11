Polícia russa prende suposto autor de incêndio em bar que causou 15 mortos

A polícia russa prendeu neste sábado (5) um homem suspeito de provocar um incêndio em um bar que matou pelo menos 15 pessoas na cidade de Kostroma, a cerca de 300 quilômetros de Moscou.

O Ministério do Interior russo informou em comunicado que "identificou e deteve um suspeito por um ato ilegal em um dos bares noturnos da cidade de Kostroma que causou um incêndio e a morte de pessoas".

As agências de notícias russas disseram que o incêndio no bar, chamado "Poligon", pode ter começado depois que um homem bêbado disparou um sinalizador na pista de dança.

O governador da região, Serguei Sitnikov, informou inicialmente um balanço de 13 mortes e cinco feridos, mas os serviços de resgate reportaram mais tarde a descoberta dos corpos de mais duas pessoas.

"Dois novos corpos foram descobertos. Isso significa que o número total de vítimas agora é de 15", disse uma fonte dos serviços de segurança à agência russa Tass.

A Comissão de Investigação Russa anunciou a abertura de "um processo criminal por um crime" que "causou a morte negligente de duas ou mais pessoas", e especificou que "investigadores" e "médicos forenses" foram enviados à cena do crime.

De acordo com a agência Tass, que cita fontes dos serviços de emergência, um homem bêbado "estava com uma mulher no bar, a quem ofereceu flores, enquanto segurava um sinalizador na mão".

"Ele então foi para a pista de dança e acendeu" o sinalizador, de acordo com esta fonte. A polícia não deu detalhes sobre o detido.

Imagens transmitidas pela televisão estatal mostraram dezenas de bombeiros e equipes de emergência lutando contra o enorme incêndio que consumiu o estabelecimento de um andar.

O letreiro com o nome do local, "Poligon", podia ser visto entre as chamas no telhado.

Os serviços de emergência locais disseram ter recebido os primeiros avisos do incêndio por volta das 2h00 da manhã (local) e que as chamas consumiram 3.500 metros quadrados.

O fogo foi extinto às 07h30 (01h30 no horário de Brasília), de acordo com o governador Sitnikov.

As autoridades locais disseram que 250 pessoas foram retiradas do estabelecimento quando as chamas começaram.

Em seu site, o Poligon se descreve como um típico "stolovaya" russo - um restaurante que serve comida tradicional e que funciona como bar e boate à noite e é popular entre os trabalhadores - e indica que está localizado em um "centro de distribuição".

Um bombeiro disse à televisão estatal regional que 50 pessoas e 20 veículos de bombeiros foram necessários para extinguir o fogo.

Kostroma, às margens do rio Volga e com uma população de cerca de 230.000 pessoas, é uma das cidades mais antigas da Rússia e é famosa por sua arquitetura medieval e seus mosteiros.

Em março de 2018, um incêndio em um shopping center matou 60 pessoas, incluindo cerca de 40 crianças e adolescentes, na cidade siberiana de Kemerovo.

Em 2009, 156 pessoas morreram em um grande incêndio em uma boate em Perm, nos Urais.

