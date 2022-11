PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Irã reconhece que forneceu drones à Rússia

COREIA MÍSSEIS: Coreia do Norte lança novos mísseis no último dia de manobras de EUA e Coreia do Sul

PAPA RELIGIÃO BAHREIN: Papa celebra missa ao ar livre para 30 mil pessoas no Bahrein

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Irã reconhece que forneceu drones à Rússia

O Irã admitiu, neste sábado (5), ter fornecido drones à Rússia antes da invasão da Ucrânia no final de fevereiro, confirmando as acusações de Kiev contra Moscou do uso de drones iranianos para seus ataques contra civis e infraestruturas.

=== COREIA MÍSSEIS ===

SEUL:

Coreia do Norte lança novos mísseis no último dia de manobras de EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou quatro mísseis balísticos de curto alcance neste sábado (5), em novos lançamentos que se somam à longa série realizada esta semana e que coincidem com o último dia das maiores manobras aéreas organizadas por Washington e Seul.

=== PAPA RELIGIÃO BAHREIN ===

RIFFA:

Papa celebra missa ao ar livre para 30 mil pessoas no Bahrein

Cerca de 30 mil pessoas se reuniram, neste sábado (5), no estádio nacional do Bahrein, para assistir à missa celebrada pelo papa Francisco, no terceiro dia de sua visita a este reino muçulmano do Golfo Pérsico.

RIFFA:

Missa do papa no Bahrein, 'o sonho de uma vida'

"É o sonho de uma vida" para as 30.000 pessoas que assistiram, animadas e agitando bandeiras do Vaticano, a missa do papa Francisco no Bahrein neste sábado (5), no terceiro dia de sua visita ao reino muçulmano do Golfo.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

FILADÉLFIA:

Biden, Obama e Trump fazem campanha na Pensilvânia a três dias de eleições

Três dias antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, Donald Trump e Barack Obama liderarão atos eleitorais no estado-chave da Pensilvânia, nos mais recentes esforços de democratas e republicanos para capturar votos.

PHOENIX:

Professores aumentam carga horária para lidar com a inflação nos EUA

Nos últimos meses, Shivani Dalal teve que fazer várias mudanças em sua vida. Com a inflação consumindo seu salário de educadora, ela foi forçada a cortar o orçamento doméstico e procurar um segundo emprego.

-- EUROPA

MOSCOU:

Polícia russa prende suposto autor de incêndio mortal em bar

A polícia russa informou a prisão de um homem suspeito de provocar um incêndio em um bar que matou pelo menos 13 pessoas na cidade de Kostroma, a cerca de 300 quilômetros de Moscou.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Sul realiza vigílias pelas vítimas da tragédia de Halloween

A Coreia do Sul recordava, neste sábado (5), com vigílias, as 156 pessoas mortas durante a aglomeração mortal ocorrida numa festa de Halloween no fim de semana passado.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

SHARM EL SHEIKH:

COP27 quer ser uma cúpula 'africana', mas as expectativas são baixas

A conferência sobre mudanças climáticas COP27 que acontecerá no Egito foi apresentada pelo país anfitrião como uma "COP africana", dedicada a mostrar ao mundo os problemas do continente, mas as expectativas são baixas, alertam ambientalistas e especialistas.

LOS ANGELES:

Mundo da música celebra Dolly Parton e Eminem no Hall da Fama do Rock & Roll

O mundo da música se reúne em Los Angeles neste sábado (05) para celebrar a introdução de novas lendas no prestigiado Hall da Fama do Rock nos Estados Unidos, entre eles artistas como Dolly Parton e Eminem.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Paris

