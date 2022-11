Milhares vão às ruas de Lima contra o presidente peruano Castillo

Gritando "Fora Castillo, fora!", milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de Lima neste sábado (5) para pedir a renúncia do presidente peruano de esquerda Pedro Castillo, que está sob um inédito marco de seis investigações por suposta corrupção.

Os opositores ao governo caminharam pelas ruas do centro histórico até chegarem a 100 metros do Congresso, onde dezenas de policiais de choque os impediram, com gás lacrimogêneo, de chegar aos prédios do legislativo e do governo.

"Estamos aqui representando milhões de peruanos. O Peru não aguenta mais. Estamos à beira de um precipício, economicamente tudo estagnou", disse à AFP Carola Suarez, que segurava uma bandeira peruana.

Manifestações semelhantes convocadas por grupos políticos e associações civis ocorreram nas cidades de Piura, Chiclayo, Cusco e Arequipa.

Os atos acontecem 15 dias após a chegada de uma Comissão de alto nível da Organização dos Estados Americanos (OEA) para analisar a aguda crise política no Peru.

Paralelamente, coletivos e sindicatos marcharam em apoio ao presidente na praça San Martín, na capital Lima.

Castillo, um professor rural de 53 anos, nega que sua família tenha cometido crimes e diz ser vítima de uma campanha para tirá-lo do poder.

