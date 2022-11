Marcha do Orgulho LGBT na Argentina tem festa e reivindicações

Uma multidão participou neste sábado (5) em Buenos Aires da 31ª Marcha do Orgulho LGBT, com ruas e avenidas cheias e decoradas com as cores do arco-íris, em clima de celebração, mas também de reivindicações por direitos pendentes.

"Começa a XXXI Marcha do Orgulho A DÍVIDA É COM A GENTE. Lei Integral Trans - Lei Antidiscriminação - Sim à Linguagem Inclusiva. Uma Av. de Mayo lotadíssima. Caminhando até o Congresso da Nação. Felicidade imensa!!!", escreveu nas redes sociais a Federação Argentina LGBT, um dos organizadores.

A Argentina é um país avançado em termos de leis antidiscriminação, identidade de gênero, casamento entre pessoas do mesmo sexo e cotas de emprego para indivíduos trans em empresas ou entidades estatais.

A comunidade LGBT pede que as leis sejam ainda mais abrangentes contra a discriminação e que incluam uma regulamentação em favor das pessoas trans.

Desde a noite de sexta-feira, as cores do orgulho iluminavam vários edifícios emblemáticos da capital argentina, incluindo a Casa Rosada (sede do governo) e o Congresso.

