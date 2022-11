Manchester City vence Fulham nos acréscimos e assume liderança provisória da Premier League

O Manchester City suou neste sábado para vencer nos últimos instantes o Fulham (8º) por 2 a 1 e com isso tomou provisoriamente a liderança das mãos do Arsenal, que enfrentará o Chelsea (7º) no domingo no duelo de maior destaque da 15ª rodada da Premier League.

Um golaço do jovem argentino Julián Álvarez aos 16 minutos colocou os 'Citizens' na frente, mas um pênalti cometido pelo português João Cancelo, que acabou recebendo o cartão vermelho, e foi convertido pelo brasileiro Andreas Pereira (28) deixou tudo igual em uma partida que tinha o domínio absoluto dos anfitriões.

No entanto, outra penalidade máxima convertida pelo norueguês Erling Haaland nos acréscimos (90+5) fez os jogadores comandados por Pep Guardiola somarem os três pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desta forma, o Manchester City lidera com um ponto acima do Arsenal e 6 pontos a mais que o Tottenham (3º). Este último recebe o Liverpool (9º) no domingo em mais um confronto eletrizante nesta rodada.

Nos outros jogos do dia, o Brighton (6º) mostrou mais uma vez que está em estado de graça ao vencer fora de casa por 3 a 2 o Wolverhampton (19º), time que anunciou há pouco a contratação do espanhol Julen Lopetegui como novo treinador.

Já o o Brentford (10º) empatou em sua visita ao lanterna Nottingham (2-2) e o Leeds (12º) conseguiu uma virada espetacular. Perdia por 3 a 1 para o Bournemouth (15º) mas acabou vencendo por 4 a 3 no final.

-- Jogos da 15ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester City - Fulham 2 - 1

Nottingham - Brentford 2 - 2

Leeds - Bournemouth 4 - 3

Wolverhampton - Brighton 2 - 3

Everton - Leicester

- Domingo:

(9h00) Chelsea - Arsenal

(11h00) Aston Villa - Manchester United

Southampton - Newcastle

West Ham - Crystal Palace

(13h30) Tottenham - Liverpool

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 32 13 10 2 1 39 12 27

2. Arsenal 31 12 10 1 1 30 11 19

3. Tottenham 26 13 8 2 3 26 16 10

4. Newcastle 24 13 6 6 1 24 10 14

5. Manchester United 23 12 7 2 3 17 16 1

6. Brighton 21 13 6 3 4 22 17 5

7. Chelsea 21 12 6 3 3 17 15 2

8. Fulham 19 14 5 4 5 23 24 -1

9. Liverpool 16 12 4 4 4 23 15 8

10. Brentford 16 14 3 7 4 21 24 -3

11. Crystal Palace 16 12 4 4 4 13 16 -3

12. Leeds 15 13 4 3 6 19 22 -3

13. Everton 14 13 3 5 5 11 12 -1

14. West Ham 14 13 4 2 7 11 13 -2

15. Bournemouth 13 14 3 4 7 15 32 -17

16. Aston Villa 12 13 3 3 7 11 20 -9

. Southampton 12 13 3 3 7 11 20 -9

18. Leicester 11 13 3 2 8 21 25 -4

19. Wolverhampton 10 14 2 4 8 8 22 -14

20. Nottingham 10 14 2 4 8 10 30 -20

bur/rsc/dr/aam

Tags