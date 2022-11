Los Angeles FC vence Philadelphia Union nos pênaltis e conquista seu primeiro título da MLS

Depois de um gol salvador do astro Gareth Bale na prorrogação, o Los Angeles FC derrotou o Philadelphia Union por 3 a 0 nos pênaltis (3 a 3 no tempo regulamentar) neste sábado na final da Liga Norte-Americana (MLS) e conquistou o primeiro título de sua história.

O atacante mexicano Carlos Vela, líder do Los Angeles FC (LAFC) desde que entrou na MLS em 2018, ergueu diante de seus torcedores no estádio Banc of California o tão cobiçado primeiro título de clubes de sua carreira.

O LAFC, que recebeu a final por ser o melhor time da fase regular, ficou em vantagem duas vezes, com gols do americano Kellyn Acosta e do colombiano Jesús Murillo aos 28 e 83 minutos.

O Union empatou com o húngaro Dániel Gazdag e o inglês Jack Elliott aos 59 e 85.

Em um final caótico da prorrogação, o goleiro canadense do LAFC, Maxime Crépeau, sofreu uma séria lesão e foi expulso por cometer uma falta fora da área sobre Cory Burke.

Após a entrada do goleiro substituto John McCarthy, Elliott fez 2-3 para o Union aos 120+4 minutos, provocando pânico nas arquibancadas de Los Angeles, mas apenas quatro minutos depois Gareth Bale apareceu para mandar de cabeça para o fundo da rede e levar a final para os pênaltis.

O LAFC começou a disputa perdendo um pênalti, na cobrança do espanhol Cristian Tello, mas o goleiro John McCarthy se tornou o herói local, defendendo duas penalidades, do venezuelano José Martínez e do alemão Kai Wagner.

O espanhol Ilie Sánchez converteu o pênalti decisivo para o LAFC dando início à festa entre os mais de 22.000 espectadores da equipe de Los Angeles.

Bale, que não jogava desde 2 de outubro, não cobrou pênalti, mas foi mais uma vez fundamental em uma final, menos de três semanas antes de liderar a seleção do País de Gales em seu histórico retorno a uma Copa do Mundo.

--- Os dez últimos campeões da Major League Soccer (MLS):

2022: Los Angeles FC

2021: New York City FC

2020: Columbus Crew

2019: Seattle Sounders

2018: Atlanta United

2017: Toronto FC

2016: Seattle Sounders

2015: Portland Timbers

2014: Los Angeles Galaxy

2013: Sporting Kansas City

--- Times com mais títulos:

1. Los Angeles Galaxy: 5 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014)

2. DC United: 4 (1996, 1997, 1999, 2004)

3. Seattle Sounders: 2 (2016, 2019)

. Columbus Crew: 2 (2008, 2020)

. Houston Dynamo: 2 (2006, 2007)

. Sporting Kansas City: 2 (2000, 2013)

. San Jose Earthquakes: 2 (2001, 2003)

