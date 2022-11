Líder Napoli vence Atalanta (2-1) de virada; Milan derrota Spezia no fim

O Napoli consolidou sua liderança na Serie A neste sábado ao vencer por 2 a 1 em sua visita à Atalanta, que cedeu seu segundo lugar para o Milan, que por sua vez derrotou a Spezia (2-1) nesta décima terceira rodada do campeonato italiano.

Os napolitanos começaram o dia com uma margem de cinco pontos de vantagem sobre seu adversário mais próximo e agora têm seis pontos sobre o segundo, o Milan, e oito à frente da Atalanta, que perdeu sua posição e pode cair ainda mais neste domingo, dependendo dos jogos das outras equipes da parte superior da tabela.

Mas além da situação entre as equipes que querem alcançá-lo, o Napoli olha para cima, ainda está imparável e seus números são impressionantes, com onze vitórias e dois empates em treze rodadas. É a única equipe invicta nesta edição da Serie A.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vitória deste sábado em Bérgamo também tem um efeito calmante sobre os napolitanos, quatro dias depois de perderem por 2 a 0 para o Liverpool na Liga dos Campeões, naquela que foi sua primeira derrota nesta temporada.

A Atalanta sonhou por um momento com a vitória, quando abriu o placar aos 19 minutos com um pênalti convertido por Ademola Lookman. A penalidade máxima foi marcada após um toque de mão na área do nigeriano Victor Osimhen, que depois se redimiu, ao ser o protagonista nos dois gols da virada de sua equipe.

Aos 23 minutos, Osimhen empatou o jogo com uma cabeçada. E aos 35 minutos ele deu a assistência para que seu companheiro de equipe Eljif Elmas marcasse o segundo.

Na artilharia, Osimhen é o líder provisório com oito gols, agora com um a mais que o austríaco Marko Arnautovic (Bologna).

No segundo tempo, o Napoli também mostrou que sabe se defender, contra uma Atalanta insistente no ataque.

Alex Meret, segundo goleiro da Itália, foi acompanhado das tribunas pelo técnico da seleção, Roberto Mancini. O goleiro foi decisivo no início do jogo diante de Rasmus Hojlund, aos 3 minutos, e aos 55 minutos se salvou, ajudado pelo travessão.

Depois de vencer seus últimos nove jogos na Serie A, tudo conspira a favor do Napoli, que caminha firme rumo à pausa do campeonato para a realização da Copa do Mundo no Catar, se preparando para desfrutar do status de líder isolado durante essas semanas do torneio.

No estádio San Siro, o Milan, atual campeão, sofreu e suou para sair na frente (2-1) na partida contra uma equipe da parte inferior da tabela, a Spezia (17ª).

O francês Theo Hernández abriu o placar aos 21 minutos, mas a Spezia empatou aos 59, por meio do jovem Daniel Maldini (de 21 anos), filho do lendário Paolo Maldini e que está emprestado exatamente pelo clube 'rossonero'.

Aos 65 minutos, um gol contra de Sandro Tonali (do Milan) foi anulado, após uma revisão do VAR, por falta de Fikayo Tomori no lance anterior.

Quando tudo apontava para um empate, Olivier Giroud apareceu para mudar tudo.

O atacante francês, que entrou na partida para jogar os últimos vinte minutos, balançou a rede com um chute de pé esquerdo dando a vitória ao seu time, após uma assistência de Tonali (89). Giroud foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, por tirar a camisa em meio à comemoração.

-- Jogos da 13ª rodada da Serie A italiana e classificação:

- Sexta-feira:

Udinese - Lecce 1 - 1

- Sábado:

Empoli - Sassuolo 1 - 0

Salernitana - Cremonese 2 - 2

Atalanta - Napoli 1 - 2

Milan - Spezia 2 - 1

- Domingo:

(8h30) Bologna - Torino

(11h00) Monza - Hellas Verona

Sampdoria - Fiorentina

(14h00) Roma - Lazio

(16h45) Juventus - Inter

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 35 13 11 2 0 32 10 22

2. Milan 29 13 9 2 2 27 14 13

3. Atalanta 27 13 8 3 2 19 10 9

4. Roma 25 12 8 1 3 16 11 5

5. Lazio 24 12 7 3 2 24 8 16

6. Inter 24 12 8 0 4 25 17 8

7. Udinese 23 13 6 5 2 21 13 8

8. Juventus 22 12 6 4 2 18 7 11

9. Torino 17 12 5 2 5 12 14 -2

10. Salernitana 17 13 4 5 4 18 19 -1

11. Sassuolo 15 13 4 3 6 14 18 -4

12. Empoli 14 13 3 5 5 10 17 -7

13. Bologna 13 12 3 4 5 14 18 -4

14. Fiorentina 13 12 3 4 5 13 17 -4

15. Monza 10 12 3 1 8 11 21 -10

16. Lecce 9 13 1 6 6 10 16 -6

17. Spezia 9 13 2 3 8 11 24 -13

18. Sampdoria 6 12 1 3 8 6 21 -15

19. Cremonese 6 13 0 6 7 11 24 -13

20. Hellas Verona 5 12 1 2 9 11 24 -13

bur-alu/dr/aam

Tags