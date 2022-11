Bayern de Munique vence Hertha em Berlim (3-2) e assume liderança provisória

O Bayern de Munique, que chegou a fazer 3 a 0, acabou sofrendo mais do que o esperado para vencer por 3 a 2 em sua visita ao Hertha Berlim, neste sábado, pela 13ª rodada da Bundesliga, mas assumiu provisoriamente a liderança do campeonato.

Com 28 pontos, a equipe de Munique agora tem dois pontos a mais que o Union Berlin (agora segundo), que precisa vencer fora de casa no domingo o Bayer Leverkusen (16º) que vive um momento ruim, para retomar o primeiro lugar na classificação.

O início de jogo foi brilhante para o Bayern. Aos 12 minutos abriu o placar por meio de Jamal Musiala, após uma assistência de Sadio Mané. Depois foi a vez de Eric Choupo-Moting fazer umas dobradinha (37 e 38) em apenas dois minutos, abrindo uma vantagem de 3 a 0 a favor do atual campeão alemão, placar que indicava uma provável goleada.

Mas antes mesmo do intervalo, o Hertha (14º) conseguiu diminuir com dois gols, primeiro por meio de Dodi Lukebakio (40) e depois com um pênalti convertido por Davie Selke (45).

No segundo tempo, o placar não mudou mais e os três pontos foram para a Baviera.

Desde o final de setembro e a volta após a última 'data Fifa', o Bayern venceu nove de seus dez jogos, com apenas um empate nos últimos segundos fora de casa diante do Borussia Dortmund (2-2).

O gigante da Baviera tem pela frente dois jogos da Bundesliga: na terça-feira contra o Werder Bremen e no próximo sábado contra o Schalke 04, antes da pausa do campeonato para a Copa do Mundo no Catar (que será realizada de 20 de novembro a 18 de dezembro).

Entre as boas notícias deste sábado para o Bayern está o retorno aos gramados do zagueiro francês Lucas Hernández, sete semanas e meia depois de sofrer uma lesão no músculo adutor.

Hernández entrou aos 64 minutos, substituindo o canadense Alphonso Davies, que se machucou na parte de trás da coxa direita.

O retorno do jogador francês é uma boa notícia para seu técnico Didier Deschamps, duas semanas antes da Copa do Mundo.

Em outro jogo o Borussia Dortmund ficou provisoriamente em terceiro lugar, cinco pontos atrás do Bayern, graças à vitória por 3 a 0 em casa sobre o modesto Bochum (17º, na zona de rebaixamento).

Youssoufa Moukoko, de 17 anos, foi o destaque do jogo, com uma dobradinha (8 e 45+2), enquanto o outro gol amarelo foi marcado pelo americano Giovanni Reyna (aos 12 minutos, de pênalti).

-- Jogos da 13ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart 3 - 1

- Sábado:

Hertha Berlim - Bayern de Munique 2 - 3

Augsburg - Eintracht Frankfurt 1 - 2

Hoffenheim - RB Leipzig 1 - 3

Borussia Dortmund - Bochum 3 - 0

Mainz - Wolfsburg 0 - 3

Werder Bremen - Schalke 04 2 - 1

- Domingo:

(11h30) Bayer Leverkusen - Union Berlin

(13h30) Freiburg - Colonia

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 28 13 8 4 1 41 12 29

2. Union Berlin 26 12 8 2 2 21 9 12

3. Borussia Dortmund 25 13 8 1 4 23 15 8

4. Freiburg 24 12 7 3 2 18 13 5

5. Eintracht Frankfurt 23 13 7 2 4 27 21 6

6. RB Leipzig 22 13 6 4 3 25 19 6

7. Werder Bremen 21 13 6 3 4 23 19 4

8. B. Moenchengladbach 19 13 5 4 4 23 20 3

9. Hoffenheim 18 13 5 3 5 19 16 3

10. Mainz 18 13 5 3 5 18 22 -4

11. Wolfsburg 17 13 4 5 4 20 19 1

12. Colonia 17 12 4 5 3 20 23 -3

13. Augsburg 14 13 4 2 7 16 23 -7

14. Hertha Berlim 11 13 2 5 6 16 20 -4

15. Stuttgart 11 13 2 5 6 16 24 -8

16. Bayer Leverkusen 9 12 2 3 7 16 25 -9

17. Bochum 7 13 2 1 10 11 35 -24

18. Schalke 6 13 1 3 9 12 30 -18

