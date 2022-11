Barça vence Almería (2-0) na despedida de Piqué do Camp Nou e assume liderança

O zagueiro Gerard Piqué se despediu de sua torcida como jogador no estádio Camp Nou neste sábado com uma vitória do Barcelona sobre o Almería, por 2 a 0, pela 13ª rodada da LaLiga, e o time catalão assumiu a liderança provisória à espera do jogo do Real Madrid na segunda-feira, contra o Rayo Vallecano.

A equipe do técnico Xavi Fernández continua forte no campeonato e coloca pressão sobre o clube merengue, que agora está dois pontos atrás. Para voltar a ser o líder, o Real Madrid precisa vencer o Rayo, que está fazendo mais uma boa temporada, assim como na passada.

"Acho que o resultado foi muito curto, não reflete a superioridade, mas são três pontos importantes para continuar na luta", disse Xavi após a partida.

Ousmane Dembelé (48) e Frenkie De Jong marcaram os gols num dia de celebração pela saída de Piqué, jogador que marcou história no clube catalão.

No minuto 83 veio o momento mais emocionante do jogo, quando o ídolo do Barcelona, um dos maiores zagueiros da história do clube catalão, abraçou seus companheiros e levantou os braços se despedindo de seus torcedores com lágrimas nos olhos.

No banco, Piqué cumprimentou com carinho cada jogador no encerramento de uma etapa de sua vida.

"Agradeço aos meus companheiros, à equipe e a todos que nos ajudam a tornar tudo tão fácil", disse Piqué em um discurso direcionado aos torcedores após o jogo.

"Para a diretoria também, por esses anos. Quando você envelhece, às vezes amar é deixar".

"Depois de uma relação de tanto amor e paixão, acho que era o momento de deixar um pouco de espaço, um pouco de ar. Tenho certeza de que no futuro voltarei aqui novamente. Não é um adeus. Saí depois de 17 anos e voltei. Meu avô me fez sócio do clube. Nasci aqui e vou morrer aqui."

Nas outras partidas disputadas neste sábado, o Cádiz (18º) empatou em 0 a 0 em sua visita ao Getafe (12º) e o Valladolid (10º) venceu o Elche por 2 a 1.

Com dois gols do argentino Chimy Ávila, o Osasuna (5º) venceu fora de casa o Celta (17º), que descontou por meio de Iago Aspas.

-- Jogos da 13ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Girona - Athletic 2 - 1

- Sábado:

Getafe - Cádiz 0 - 0

Valladolid - Elche 2 - 1

Celta - Osasuna 1 - 2

Barcelona - Almería 2 - 0

- Domingo:

(10h00) Atlético de Madrid - Espanyol

(12h15) Real Sociedad - Valencia

(14h30) Villarreal - Mallorca

(17h00) Betis - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 34 13 11 1 1 31 4 27

2. Real Madrid 32 12 10 2 0 29 10 19

3. Atlético de Madrid 23 12 7 2 3 20 12 8

4. Betis 23 12 7 2 3 16 8 8

5. Osasuna 23 13 7 2 4 15 12 3

6. Real Sociedad 22 12 7 1 4 16 15 1

7. Athletic 21 13 6 3 4 21 14 7

8. Villarreal 18 12 5 3 4 14 8 6

9. Rayo 18 12 5 3 4 17 14 3

10. Valladolid 17 13 5 2 6 13 18 -5

11. Valencia 15 12 4 3 5 18 14 4

12. Getafe 14 13 3 5 5 12 19 -7

13. Girona 13 13 3 4 6 18 21 -3

14. Mallorca 13 12 3 4 5 10 13 -3

15. Almería 13 13 4 1 8 15 22 -7

16. Espanyol 11 12 2 5 5 15 20 -5

17. Celta 11 13 3 2 8 14 26 -12

18. Cádiz 11 13 2 5 6 8 24 -16

19. Sevilla 10 12 2 4 6 11 19 -8

20. Elche 4 13 0 4 9 9 29 -20

