Alphonso Davies se lesiona a duas semanas da Copa do Mundo e preocupa Canadá

O lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies, substituído devido a uma lesão na partida vencida pelo seu clube, o Bayern de Munique, neste sábado (3-2) em Berlim contra o Hertha, sofreu um estiramento muscular na coxa direita, explicou o técnico da equipe bávara, Julian Nagelsmann.

Aos 64 minutos de jogo, Davies cedeu o seu lugar em campo ao francês Lucas Hernández, que reapareceu em campo após sete semanas e meia afastado por lesão.

O craque canadense reclamou de dores na parte posterior da coxa direita e pediu a substituição.

"Para Fonsi (Alphonso Davies), de acordo com os médicos, é pelo menos uma ruptura de fibra muscular. Mas temos que esperar até amanhã (domingo), ou talvez saberemos esta noite", explicou Nagelsmann na coletiva de imprensa após a vitória de sua equipe.

A duas semanas do início da Copa do Mundo (que será disputada de 20 de novembro a 18 de dezembro), esta é uma má notícia para o Canadá, que tem Davies como uma de suas grandes estrelas.

O Canadá fará sua estreia no Mundial do Catar contra a Bélgica no dia 23 de novembro.

