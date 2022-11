Yuta Nakayama sofre lesão e desfalca seleção do Japão na Copa

O zagueiro Yuta Nakayama, anunciado na lista dos 26 jogadores que representariam a seleção do Japão na Copa do Mundo, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles na última quarta-feira (2) e ficará de fora da competição.

O Huddersfield Town, que está em último lugar na Segunda Divisão inglesa, anunciou em comunicado nesta quinta-feira (3), que o seu defensor de 25 anos deve ser operado e será desfalque para o resto da temporada.

O técnico do Japão, Hajime Moriyasu, havia divulgado no início da semana a convocação dos 26 jogadores que vão disputar o Mundial no Catar.

No Grupo E, com Costa Rica, Espanha e Alemanha, os 'Samurais Azuis' enfrentam a equipe de Hans-Dieter Flick no dia 23 de novembro.

