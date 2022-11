Udinese tropeça e empata em casa com o Lecce no Campeonato Italiano

A Udinese não passou de um empate em 1 a 1 em casa contra o modesto Lecce nesta sexta-feira, no primeiro jogo da 13ª rodada do Campeonato Italiano.

O Lecce inclusive saiu na frente com Lorenzo Colombo aos 33 minutos de jogo, mas o time de Udine empatou no segundo tempo graças ao português Beto.

Com o resultado, a Udinese fica na sétima posição não consegue entrar provisoriamente na zona de classificação para as competições europeias.

Após grande início de temporada, a equipe está sem vencer desde o início de outubro e nos últimos cinco jogos empatou quatro e perdeu um.

Para o Lecce, o empate fora de casa foi importante na luta contra o rebaixamento, já que o time abre três pontos de diferença para a Sampdoria, primeira equipe da zona da degola.

A 13ª rodada do Campeonato Italiano continua no sábado com o líder Napoli visitando a vice-líder Atalanta em confronto direto na luta pelo título.

O atual campeão, Milan, em terceiro, recebe também no sábado o Spezia.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Udinese - Lecce 1 - 1

- Sábado:

(11h00) Empoli - Sassuolo

Salernitana - Cremonese

(14h00) Atalanta - Napoli

(16h45) Milan - Spezia

- Domingo:

(18h30) Bologna - Torino

(11h00) Monza - Hellas Verona

Sampdoria - Fiorentina

(14h00) Roma - Lazio

(16h45) Juventus - Inter de Milão

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 32 12 10 2 0 30 9 21

2. Atalanta 27 12 8 3 1 18 8 10

3. Milan 26 12 8 2 2 25 13 12

4. Roma 25 12 8 1 3 16 11 5

5. Lazio 24 12 7 3 2 24 8 16

6. Inter 24 12 8 0 4 25 17 8

7. Udinese 23 13 6 5 2 21 13 8

8. Juventus 22 12 6 4 2 18 7 11

9. Torino 17 12 5 2 5 12 14 -2

10. Salernitana 16 12 4 4 4 16 17 -1

11. Sassuolo 15 12 4 3 5 14 17 -3

12. Bologna 13 12 3 4 5 14 18 -4

13. Fiorentina 13 12 3 4 5 13 17 -4

14. Empoli 11 12 2 5 5 9 17 -8

15. Monza 10 12 3 1 8 11 21 -10

16. Spezia 9 12 2 3 7 10 22 -12

17. Lecce 9 13 1 6 6 10 16 -6

18. Sampdoria 6 12 1 3 8 6 21 -15

19. Hellas Verona 5 12 1 2 9 11 24 -13

20. Cremonese 5 12 0 5 7 9 22 -13

