Rodovias estão quase livres de bloqueios, segundo PRF

As rodovias do Brasil estão praticamente livres de bloqueios e interdições, causados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em protesto contra a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira (4).

"Todas as rodovias federais estão livres de bloqueios", embora haja 15 interdições parciais, que não impedem o fluxo do trânsito, em cinco estados, informou a PRF nas redes sociais.

Desde que Bolsonaro perdeu a eleição no domingo (50,9% dos votos contra 49,1%), 954 bloqueios foram desfeitos em todo o país.

As manifestações nas estradas começaram a diminuir depois que o presidente, que não reconheceu explicitamente a derrota eleitoral, pediu a seus seguidores na quarta-feira que encerrassem com essas ações devido ao impacto na economia e no direito à livre mobilidade.

Na quinta-feira à noite eram 34 bloqueios totais ou parciais, em comparação com mais de 250 na terça.

A Confederação Nacional da Indústria havia alertado na terça-feira para um "risco iminente de desabastecimento e falta de combustível" caso as estradas não fossem liberadas rapidamente.

Bolsonaro, no entanto, expressou apoio a outras formas de protesto, sem bloqueios, contra a vitória do ex-presidente de esquerda, que governará o país pela terceira vez a partir de 1º de janeiro após dois mandatos entre 2003 e 2010.

Nos dois dias que se seguiram à votação, o chefe de Estado se manteve em silêncio sobre o resultado, atitude que, segundo seus críticos, alimentou a proliferação dos protestos.

Em seu primeiro pronunciamento, na terça-feira, Bolsonaro prometeu "cumprir a Constituição" e na quinta teve uma reunião "positiva" com a equipe de Lula para iniciar a transição, segundo o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

Na quarta-feira, milhares de bolsonaristas se reuniram em frente a quartéis nas principais cidades do Brasil para pedir uma intervenção militar.

Em Brasília, cem pessoas se aglomeravam nesta sexta-feira em frente a uma instalação do exército, segundo um fotógrafo da AFP.

Em São Paulo eram cerca de trinta, segundo vídeos nas redes sociais. No Rio de Janeiro, entretanto, reinava a calma.

