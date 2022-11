Preços mundiais dos alimentos se estabilizam em outubro, diz FAO

Os preços mundiais dos alimentos se mantiveram, em geral, estáveis em outubro, apesar de uma leve alta nos cereais pela incerteza no Mar Negro - anunciou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) nesta sexta-feira (4).

O Índice de Preços dos Alimentos da FAO, que acompanha a evolução dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, caiu ligeiramente em relação a seu nível de setembro, situando-se em 135,9 pontos.

"Com a última atualização, o índice caiu 14,9% em comparação ao seu teto histórico alcançado em março de 2022", após a invasão russa da Ucrânia, destaca a FAO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice de preços de cereais da FAO aumentou 3% em outubro, em especial pelo efeito do trigo, que subiu 3,2% em relação a setembro.

Essa alta reflete, "principalmente, as incertezas ligadas ao acordo sobre as exportações de grãos ucraniano" entre Rússia e Ucrânia mediado pela Turquia e pela ONU. Sua prorrogação não está garantida para além do prazo de 19 de novembro.

Essas preocupações também dispararam os preços do óleo de girassol e do milho, dos quais a Ucrânia é um grande produtor. Esses grãos saem do país em navios pelo corredor do Mar Negro estabelecido por esse acordo.

O preço do milho aumenta, influenciado pelas perspectivas ruins para as safras nos Estados Unidos e na Europa, devido à seca excepcional.

cla/jbo/clr/mab/aoc/tt

Tags