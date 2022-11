Polícia haitiana anuncia que recuperou principal terminal de petróleo do país

A polícia haitiana anunciou nesta sexta-feira (4) que retomou o controle do maior terminal de petróleo do país das mãos de gangues armadas, embora os confrontos continuem na área, segundo duas fontes.

"A polícia realizou uma operação entre quarta e quinta-feira para permitir a retomada das atividades no principal terminal petrolífero que foi tomado por homens armados", escreveu a Polícia Nacional do Haiti em sua conta no Facebook, com fotos de sua presença no local.

"Várias unidades policiais foram mobilizadas com veículos blindados para expulsar os bandidos" do terminal de Varreux em Porto Príncipe, acrescentou.

Fotos e vídeos da operação mostram veículos blindados leves e agentes nas instalações.

No entanto, "a operação continua", disse uma fonte policial à AFP nesta sexta.

"Os confrontos continuam entre a polícia e os bandidos", disse uma fonte próxima à empresa que administra as jazidas de petróleo.

O terminal de Varreux, localizado a sudoeste da capital, Porto Príncipe, abastece a maior parte dos derivados de petróleo consumidos pelo país. A instalação caiu nas mãos do chefe de gangue Jimmy Chérizier em 12 de setembro.

Desde então, a apreensão dessa infraestrutura causou uma virtual paralisia do Haiti, agravando a crise de segurança, política e humanitária que assola o país mais pobre da região.

A falta de combustível também interrompeu a distribuição de água potável, fundamental no combate ao aumento dos casos de cólera no Haiti.

A ONU debate a possibilidade de enviar uma força armada internacional ao país, a pedido do governo local.

