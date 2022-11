Petro condena abuso sexual na Colômbia, que motivou protestos feministas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, condenou nesta sexta-feira (4) a agressão sexual contra uma menor de idade no sistema de transporte público de Bogotá, que deu origem a protestos feministas.

"O homem x que comete o abuso sexual de uma colega nossa, militante do Pacto Histórico (esquerda), de 17 anos, esse homem representa - não é o único - toda uma corrente dentro dos que somos homens, degrada, que sente medo do poder da mulher", disse o presidente durante um evento na capital com as vencedoras do campeonato mundial de futebol de salão deste ano.

A jovem denunciou nas redes sociais ter sido vítima de uma agressão sexual no Transmilenio, o sistema de transporte de massas de Bogotá, em 31 de outubro.

Segundo seu testemunho em vídeo, um homem a ameaçou com uma faca dentro do ônibus, roubou seus pertences, a obrigou a sair do veículo "à base de ameaças", a levou "para atrás da estação" e ali a forçou a fazer "sexo oral" nele.

A menor queixou-se, ainda, de entraves judiciais que a impediram de formalizar a denúncia e que acabou por isso sendo vitimizada mais uma vez.

O vídeo viralizou e motivou protestos feministas em Bogotá nesta quinta.

Dezenas de mulheres com lenços verdes e roxos bloquearam a passagem do Transmilenio.

"Você se cansa de ouvir falar sobre isso? A gente se cansa de passar por isso", dizia um cartaz, enquanto as manifestantes gritavam palavras de ordem contra a polícia, que acompanhava a manifestação.

"Eu entendia quando jovem a palavra revolução de outra forma. Mas hoje, que não sou tão jovem, a revolução é isto. É a insurgência do mundo feminino no poder, na sociedade", afirmou Petro, que militou no M-19, uma guerrilha nacionalista que assinou a paz em 1990.

Mais de 15.800 menores foram vítimas de suposto abuso sexual na Colômbia entre janeiro e setembro de 2022, segundo autoridades judiciais.

