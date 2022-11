Londres descarta eleições em dezembro na Irlanda do Norte

Londres descartou nesta sexta-feira a possibilidade de eleições em dezembro na Irlanda do Norte, região britânica que enfrenta um bloqueio político provocado pelo Brexit.

"Eu posso confirmar agora que nenhuma eleição para a Assembleia acontecerá em dezembro ou antes da temporada de festas de fim de ano", anunciou o secretário britânico para a Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris, em um comunicado.

O governo britânico anunciou na semana passada que convocaria eleições na Irlanda do Norte até o fim de janeiro.

As eleições antecipadas acontecerão após uma tentativa de última hora em outubro para superar meses de bloqueio político, provocado pelos dispositivos especiais aplicados a esta região britânica após o Brexit.

O partido republicano Sinn Féin venceu as legislativas regionais de maio, um fato sem precedentes nesta região de 1,9 milhão de habitantes, onde os católicos superam pela primeira vez os protestantes.

Mas não foi possível formar um governo porque o DUP - partido ultraconservador ligado à coroa britânica, se recusa a participar no Parlamento em protesto contra os dispositivos negociados para a Irlanda do Norte no âmbito do Brexit.

Os unionistas pedem a revogação, ou profunda modificação, do protocolo norte-irlandês negociado entre Londres e Bruxelas para o Brexit, que mantém de fato esta região dentro da união alfandegária europeia e em seu mercado único.

O objetivo do protocolo, um dos grandes problemas na longa e difícil negociação da saída britânica da União Europeia - efetiva desde 2021 -, era evitar o retorno de uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda, país membro da UE.

