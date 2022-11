Haaland está "muito melhor", afirma Guardiola

O astro norueguês Erling Haaland, fora dos últimos dois jogos do Manchester City devido a uma lesão no pé, se sente "muito melhor" e pode retornar no sábado contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês, disse nesta sexta-feira o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola.

"Ele está muito melhor. Vamos decidir hoje se vai jogar ou não no sábado (...) É uma boa primeira etapa, mas temos outro treino esta tarde e veremos", declarou Guardiola.

A presença de Haaland seria um grande reforço para o City. O atacante marcou 22 gols em seus 15 primeiros jogos pela equipe.

O Manchester City é o vice-líder do Campeonato Inglês, dois pontos atrás do Arsenal, que no domingo visita o Chelsea em um clássico londrino.

