Girona surpreende e vence Athletic Bilbao no Campeonato Espanhol

O Athletic Bilbao (6º) visitou nesta sexta-feira o Girona (12º) e foi surpreendido ao ser derrotado por 2 a 1, no jogo de abertura da 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

David López e Iván Martín colocaram os donos da casa na frente, antes de Gorka Guruzeta diminuir para os visitantes, que não conseguiram evitar a derrota.

Em caso de vitória, o Athletico teria subido provisoriamente para a terceira posição, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Agora, pode terminar a rodada fora das posições da Liga Europa.

No sábado, o Camp Nou viverá uma noite especial com a despedida de Gerard Piqué, que na quinta-feira anunciou sua aposentadoria.

Se o Barça vencer o Almería, assume provisoriamente a liderança do campeonato, à espera do resultado do Real Madrid, que na segunda-feira visita o Rayo Vallecano.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Girona - Athletic Bilbao 2 - 1

- Sábado:

(10h00) Getafe - Cádiz

(12h15) Valladolid - Elche

(14h30) Celta - Osasuna

(17h00) Barcelona - Almería

- Domingo:

(10h00) Atlético de Madrid - Espanyol

(12h15) Real Sociedad - Valencia

(14h30) Villarreal - Mallorca

(17h00) Betis - Sevilla

- Segunda-feira

(17h00) Rayo Vallecano - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Real Madrid 32 12 10 2 0 29 10 19

2. Barcelona 31 12 10 1 1 29 4 25

3. Atlético de Madrid 23 12 7 2 3 20 12 8

4. Betis 23 12 7 2 3 16 8 8

5. Real Sociedad 22 12 7 1 4 16 15 1

6. Athletic Bilbao 21 13 6 3 4 21 14 7

7. Osasuna 20 12 6 2 4 13 11 2

8. Villarreal 18 12 5 3 4 14 8 6

9. Rayo Vallecano 18 12 5 3 4 17 14 3

10. Valencia 15 12 4 3 5 18 14 4

11. Valladolid 14 12 4 2 6 11 17 -6

12. Girona 13 13 3 4 6 18 21 -3

13. Mallorca 13 12 3 4 5 10 13 -3

14. Almería 13 12 4 1 7 15 20 -5

15. Getafe 13 12 3 4 5 12 19 -7

16. Espanyol 11 12 2 5 5 15 20 -5

17. Celta 11 12 3 2 7 13 24 -11

18. Sevilla 10 12 2 4 6 11 19 -8

19. Cádiz 10 12 2 4 6 8 24 -16

20. Elche 4 12 0 4 8 8 27 -19

