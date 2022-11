Ex-premiê paquistanês Khan acusa atual presidente de tentativa de homicídio

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan acusou, nesta sexta-feira (4), o atual chefe de governo, Shehbaz Sharif, o ministro do Interior e um funcionário de alto escalão de planejarem o atentado, no qual ele ficou ferido.

"Esses três homens decidiram me matar", declarou Khan, em um canal de seu partido no YouTube, falando do hospital de Lahore para o qual foi levado após a tentativa de assassinato na véspera.

