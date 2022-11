Comunicado do Business Wire :Sinovac Biotech Ltd.

Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" ou a "Empresa") (NASDAQ: SVA), líder no fornecimento de produtos biofarmacêuticos na China, anunciou hoje que recebeu pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para sua vacina viva atenuada contra varicela em 3 de novembro de 2022. Esta é a primeira vacina chinesa pré-qualificada contra varicela da OMS e a quarta vacina da SINOVAC a receber a aprovação da OMS.

A vacina contra a varicela é derivada da cepa Oka e propagada na Célula Diplóide Humana (cepa SV-1) de propriedade do SINOVAC, que é feita através da cultura e colheita do vírus, acrescentando estabilizadores e liofilização.

De acordo com um estudo de eficácia de fase 3, a taxa de soroconversão do grupo de crianças vacinadas, de 1 a 12 anos de idade, foi de 97,1%; a eficácia da vacina foi de 87,1% contra a varicela e de 89,2% para casos de breakthrough varicella. A vacina oferece 100% de proteção contra casos moderados e severos.

Weidong Yin, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da Sinovac, comentou: "Agora que a SINOVAC recebeu a pré-qualificação da OMS para nossa vacina contra a varicela, podemos fornecer uma nova arma para a prevenção e controle de doenças infecciosas em todo o mundo. No futuro, continuaremos a trabalhar em mais estudos clínicos, registros e aprovações de vacinas em todo o mundo, para oferecer ao mundo vacinas de alta qualidade e garantir a acessibilidade e a viabilidade econômica desses bens públicos".

Anteriormente, três outras vacinas da SINOVAC também foram aprovadas pela OMS em vários usos e condições, incluindo Healive® (vacina contra hepatite A), CoronaVac® (vacina COVID-19) e a vacina inativada contra poliomielite com cepas Sabin.

SINOVAC está atuando em sua missão de "Fornecer vacinas para eliminar doenças humanas". Até agora, as vacinas da SINOVAC foram distribuídas para mais de 80 países e regiões em todo o mundo. A empresa oferece vacinas de alta qualidade e acessíveis para a prevenção e controle global de doenças infecciosas.

Sobre a SINOVAC

A Sinovac Biotech Ltd., (SINOVAC) é uma empresa biofarmacêutica com sede na China com foco em P&D, fabricação e comercialização de vacinas que protegem contra doenças infecciosas humanas.

O portfólio de produtos da SINOVAC inclui vacinas contra a COVID-19, "doença mão-pé-boca" infectada pelo enterovírus 71 (EV71), hepatite A e B, gripe sazonal, doença pneumocócica, influenza pandêmica H5N1 (gripe aviária), influenza H1N1 (gripe suína), varicela, caxumba, poliomielite, etc.

A vacina contra a COVID-19, CoronaVac®, foi aprovada para uso em mais de 60 países e regiões em todo o mundo. A vacina contra a Hepatite A, Healive®, passou pelos requisitos de pré-qualificação da OMS em 2017. A vacina EV71, Inlive®, é uma vacina inovadora comercializada na China em 2016. Em 2022, a vacina inativada da poliomielite com cepa Sabin (sIPV) e a vacina contra varicela foram pré-qualificadas pela OMS.

A SINOVAC foi a primeira empresa a receber a aprovação de sua vacina contra a gripe H1N1, batizada de Panflu.1®, fornecida na campanha de vacinação e no programa de armazenamento do governo chinês. A Empresa também é a única fornecedora da vacina contra a gripe pandêmica H5N1, Panflu®, para o programa de armazenamento do governo chinês.

A SINOVAC se dedica continuamente à pesquisa e ao desenvolvimento de novas vacinas, com mais produtos combinados em sua linha de fabricação, explorando constantemente as oportunidades do mercado internacional. A Empresa planeja realizar um comércio e cooperação mais amplos e profundos com outros países e organizações empresariais e industriais.

Para mais informações, acesse o site da Empresa em www.sinovac.com.

