Comunicado do Business Wire :Public.com

Public.com, uma plataforma de investimento com mais de 3 milhões de membros nos EUA e equipes distribuídas em oito países, anunciou planos para um lançamento mundial no primeiro trimestre de 2023.

O lançamento em fases disponibilizará o aplicativo da Public a uma série de mercados internacionais. Investidores do mundo inteiro poderão converter sua moeda local em dólar norte-americano dentro da plataforma para investir em milhares de ativos de sua escolha.

Os membros internacionais também terão acesso à comunidade de investidores e analistas da Public, bem como informações contextuais sobre seus portfólios na forma de programas ao vivo diários, relatórios e métricas de negócios exclusivas. Os investidores internacionais também podem acessar operações de mercado estendidas para flexibilidade adicional fora do horário normal de mercado dos EUA.

Os investidores internacionais podem participar da lista de espera agora, em Public.com/global, para serem os primeiros a saber quando há novos mercados disponíveis.

"Na Public, nossa missão é fazer com que os mercados públicos funcionem para todas as pessoas", disse Leif Abraham, um dos CEOs da Public. "Nos últimos três anos, trabalhamos duro para cumprir essa missão, criando uma plataforma onde os investidores têm acesso a um mix diversificado de ativos, de ações a criptomoedas e alternativas - e fornecendo contexto, dados e ferramentas para que nossos membros possam tomar decisões de investimento informadas."

Sobre a Public.com

A Public é uma plataforma de investimento que permite que todos invistam em ações, ETFs (fundos de índices), criptomoedas e ativos alternativos, como obras de arte e colecionáveis, tudo em um só lugar. Ajudamos as pessoas a serem melhores investidores com acesso a métricas personalizadas da empresa, programas ao vivo sobre os mercados e informações de uma comunidade de milhões de investidores, criadores e analistas. A Public coloca os investidores em primeiro lugar e não vende negócios para formadores de mercado ou recebe dinheiro de pagamento do fluxo de ordens (PFOF). Saiba mais em www.public.com.

