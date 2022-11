Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa mundial de software, baseada em nuvem e centralizada em dados, anunciou hoje a abertura de sua nova sede internacional em Cork, Irlanda. O escritório fica na Navigation Square, nas Docklands de Cork, o maior e mais ambicioso projeto de renovação urbana da Irlanda.

A nova sede internacional irá atender às operações comerciais, de vendas e de tecnologia internacionais da NetApp, ao expandir a capacidade da empresa de respaldar seus clientes ao redor do mundo através de um amplo ecossistema de talentos disponíveis em tecnologia, engenharia e desenvolvimento de software.

O presidente da NetApp, Cesar Cernuda, irá se unir ao Ministro de Gastos Públicos e Reformas, Michael McGrath TD, a fim de abrir o novo escritório de Docklands à beira-mar.

"Estou bem feliz por estar aqui hoje para inaugurar a nova sede internacional da NetApp na Irlanda e dar as boas vindas à criação de 500 empregos esperados até 2025", disse Michael McGrath TD, Ministro de Gastos Públicos e Reformas."Este é mais um endosso à cidade de Cork e toda a região sudoeste como um local privilegiado para empresas de tecnologia como a NetApp. Quero felicitar a todos que tornaram uma realidade a inauguração de hoje. Também desejo reconhecer o papel da IDA Irlanda, que continua sendo essencial para atrair investimento estrangeiro direto à Irlanda."

"A decisão da NetApp de estabelecer sua sede internacional é uma excelente notícia para a região sudoeste e, de fato, para a Irlanda", disse Mary Buckley, diretora executiva interina da IDA Irlanda. "A riqueza de talentos qualificados e diversificados, bem versados em tecnologias de nuvem e inovação disponível em toda a região, é um fator importante para atrair organizações mundiais como a NetApp. A IDA Irlanda continua comprometida em obter investimentos como este para locais regionais. Gostaria de desejar todo sucesso à NetApp com esta expansão."

"Estamos honrados em ter o Ministro de Gastos Públicos e Reformas, Michael McGrath TD, para celebrar a abertura de nossa nova sede internacional em Cork", disse Cesar Cernuda, presidente da NetApp. "É animador estar no centro deste enorme esforço de renovação dentro da cidade, lar de muitas das principais empresas de tecnologia do mundo e das empresas que elas apoiam. Abrir nossa sede internacional na Irlanda é um passo importante e estimulante em nosso caminho para acelerar nossa transformação como empresa, ao cooperar com parcerias e respaldar a transformação digital liderada pela nuvem de nossos clientes. A NetApp está intensificando sua presença internacional para expandir seus talentos e continuar trazendo recursos e soluções com liderança no setor, a fim de aperfeiçoar nossa proposta exclusiva de valor. O rico conjunto de talentos disponível aqui na Irlanda irá nos permitir avançar em nossa estratégia de nuvem híbrida e prestar novos serviços inovadores a nossos clientes e parcerias."

A NetApp já contratou mais de 100 funcionários em Cork e irá recrutar mais 200 funcionários até o fim de junho de 2023, para chegar a 500 funcionários até 2025. As funções disponíveis variam de início de carreira a nível sênior, abrangendo cargos de engenharia e tecnologia a finanças, vendas, recrutamento e gestão de produtos, incluindo funções multilíngues.

O escritório da Navigation Square é acessível a todos os funcionários, mediante o modelo "Prosperar em Todos os Lugares" da NetApp, que proporciona um modelo de trabalho flexível e híbrido. Os funcionários da sede internacional terão acesso a toda a gama de benefícios trabalhistas da NetApp, que incluem dias de bem-estar, dias sem reuniões e dias de voluntariado remunerado.

"Cork se tornou o centro mundial de escolha para sedes internacionais de empresas de tecnologia, lar de mais de 100 empresas de tecnologia", disse Debra McCowan, vice-presidente executiva e diretora de recursos humanos da NetApp. "Com mais de 40.000 alunos nas duas universidades de Cork, a decisão da NetApp de estabelecer sua sede internacional em Cork oferece acesso a um grupo de talentos que é realmente digno de dar suporte ao robusto mercado de tecnologia em evolução. Além de fazer parte do vibrante panorama de negócios emergente em Cork, o modelo de trabalho híbrido da NetApp significa que há oportunidades para candidatos técnicos e não técnicos em toda a Irlanda."

Para saber mais sobre a sede internacional da NetApp em Cork, Irlanda e ver as vagas de emprego atuais, acesse https://www.netapp.com/company/cork-location/.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa mundial de software centralizada em dados e conduzida por nuvem que capacita as organizações a liderar com dados na acelerada era da transformação digital. A empresa oferece sistemas, software e serviços em nuvem que permitem que elas executem seus aplicativos de modo otimizado desde a central de dados até a nuvem, seja desenvolvendo em nuvem, migrando à nuvem ou criando suas próprias experiências em nuvem no local. Com soluções que atuam diversos ambientes, a NetApp auxiliar as organizações a construir sua própria estrutura de dados e entregar com segurança dados, serviços e aplicativos corretos às pessoas certas, a qualquer hora, em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato com a Mídia: Kenya Hayes NetApp kenya.hayes@netapp.com

Contato com Investidores: Lance Berger NetApp lance.berger@netapp.com

