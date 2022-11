Comunicado do Business Wire :Fruits Eco-Blockchain Project

O Fruits Eco-Blockchain Project (doravante, "Fruits"), um projeto de blockchain que se dedica à inclusão financeira e um ecossistema mais sustentável, divulgou uma mensagem de suporte do Manny Pacquiao, lenda do boxe e campeão mundial em oito categorias, além de um plano de ação para atividades futuras.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221101006434/pt/

Roadmap (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Sr. Pacquiao expressou seu suporte na colaboração com o Fruits. Vamos trabalhar com o atleta para criar um mundo onde o consumo de uma pessoa leve à melhoria da vida de outra, usando um ecossistema sustentável conforme previsto pelo Fruits.

Clique na URL a seguir para assistir ao vídeo.

(URL do vídeo)https://youtu.be/l_Y6xuJjLWk

Plano de ações

-- Começaram as deliberações com o Sr. Pacquiao para lançar um projeto beneficente nas Filipinas. As discussões continuarão até novembro de 2022.

-- Começo da venda de NFT para apoiar centros de caridade até o final de 2022.

-- Lançamento do primeiro jogo de blockchain do Fruits, que promove as contribuições para caridade no início de 2023.

-- Renovação do Fruits Station e organização de um evento beneficente periódico, usando financiamento coletivo, programado para ser lançado no final do T1 de 2023.

-- Lançar projetos e organizar eventos beneficentes em colaboração com lendas internacionais do boxe, futebol e outras áreas, de março de 2023 adiante.

Os detalhes serão divulgados na página inicial da web em momento oportuno.

[Suporte ao Fruits Station Donation Project] O Fruits está envolvido em iniciativas de caridade através do Fruits Station (https://fruits-station.com) para ajudar os cidadãos desfavorecidos e fustigados pela fome mundialmente. Estamos passando por uma renovação em larga escala, e uma plataforma beneficente baseada em financiamento coletivo está programada para ser lançada no final do T1 de 2023. Através desse projeto, queremos construir um ecossistema sustentável em colaboração com figuras internacionais influentes, como o Sr. Pacquiao e outros atletas lendários.

Veja o plano de ação das nossas atividades beneficentes que serão realizadas com o suporte do Sr. Pacquiao.

Estamos construindo um ecossistema sustentável para garantir que crianças e famílias passando por várias dificuldades possam se tornar autossuficientes e ter acesso a serviços financeiros.

O que é o Fruits

-- Site oficial do Fruits https://fruitsblockchain.com/

-- Telegram oficial do Fruits (em inglês) https://t.me/fruits_official

-- Linktree oficial do Fruits https://linktr.ee/fruitsecoblockchain

-- Medium oficial do Fruits (em inglês) https://medium.com/@fruitsblockchain

-- FRUITS Station https://fruits-station.com

Download do aplicativo "Fruits Wallet"

-- App Store https://apps.apple.com/jp/app/fruits-wallet/id1585148044

-- Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fruits.wallet&hl=ja&gl=US

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221101006434/pt/

Contato

Fruits Eco-Blockchain Project Kensuke Yano / CTO (Diretor Técnico) info@fruitsc.org +65-8115-1213

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags