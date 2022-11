Comunicado do Business Wire :CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR), o líder global em Segurança de Identidade, anunciou hoje que foi nomeada como líder no relatório recentemente publicado 2022 Gartner® Magic Quadrant? para Gerenciamento de Acesso1. Este reconhecimento acompanha a posição da CyberArk como líder no 2022 Gartner® Magic Quadrant? para Gerenciamento de Acesso Privilegiado2, o que a torna a única empresa a ser reconhecida como líder em ambos os relatórios.

"O cenário atual de ameaças em constante escalada exige liderança em Segurança de Identidade em várias categorias. Não é suficiente apenas gerenciar identidades. Todos os tipos de identidade devem ser protegidos, independentemente do dispositivo, localização ou ambiente", disse Udi Mokady, fundador, presidente do conselho executivo e diretor executivo (CEO) da CyberArk. "Acreditamos que este reconhecimento pelo Gartner valida ainda mais nossa estratégia de oferecer a Plataforma de Segurança de Identidade mais abrangente do setor, que tem como base o gerenciamento de acesso privilegiado. A abordagem de segurança em primeiro lugar da CyberArk é um diferenciador para nossa empresa, e um gerador essencial de valor para nossos clientes e parceiros."

A Plataforma de segurança de identidade da CyberArk permite a proteção de qualquer identidade - humana ou de máquina - nos mais diferentes dispositivos e ambientes a partir de uma plataforma única e abrangente. Isso inclui a Identidade CyberArk, que oferece acesso de segurança em primeiro lugar a milhares de aplicativos e terminais essenciais para os negócios exigidos por todos os usuários - funcionários, parceiros comerciais e clientes. A CyberArk ajuda as empresas a obter proteção reforçada e produtividade aprimorada ao aplicar controles de privilégio inteligentes ao ponto de autenticação, sessões de usuário de alto risco e muito mais, por todo o ciclo de vida da identidade.

A CyberArk continua a inovar para acompanhar as necessidades dos clientes. Recentemente, ela revelou a novos recursos de autenticação multifator adaptativa (MFA) e sem necessidade de senha para oferece defesa adicional contra ataques que dependem da fadiga de MFA para obter acesso não autorizado aos sistemas protegidos. Além disso, o CyberArk Identity Compliance (Conformidade de identidade CyberArk) amplia os conceitos de Confiança Zero e privilégio mínimo para ajudar a garantir que o acesso do usuário continuamente atenda às exigências regulatórias.

No 2022 Gartner Magic Quadrant para Gerenciamento de acesso privilegiado, a CyberArk se posicionou tanto em mais alto em Capacidade de execução quanto em muito além em Completude de visão pela quarta vez consecutiva.

Além do reconhecimento mais recente do Gartner, a CyberArk continua a receber o amplo reconhecimento do setor por suas ofertas de Segurança de identidade. Foi recentemente nomeada como Líder Geral pela KuppingerCole Analysts AG no relatório 2022 "Leadership Compass: Passwordless Authentication". De acordo com o relatório, a "CyberArk se estabeleceu como uma das líderes em Segurança de Identidade". A CyberArk também ganhou o 2022 SC Award por Melhor Solução de Gerenciamento de Identidade.

A CyberArk também sediará o webinar global: "Don't Just Manage Identities. Secure Them! Understanding CyberArk Identity Security and How to Apply It Across Your Organization" (Não só gerencie as identidades. Proteja-as! Entendendo a Segurança de Identidade da CyberArk e como aplicá-la em sua empresa), na quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Para se inscrever, acesse: https://lp.cyberark.com/identity-security-defined-nov.html.

Para fazer o download de cópias gratuitas de ambos os relatórios da Gartner, visite: https://www.cyberark.com/gartner-magic-quadrant-reports-for-pam-and-access-management/

Sobre a CyberArk

A CyberArk (NASDAQ: CYBR) é líder global sem Segurança de Identidade. Centrada no gerenciamento de acesso privilegiado, a CyberArk apresenta a oferta de segurança mais completa para qualquer identidade - humana ou de máquina - em aplicativos empresariais, forças de trabalho distribuídas, cargas de trabalho de nuvem híbrida e em todo o ciclo de vida DevOps. As principais empresas do mundo confiam na CyberArk para ajudar a proteger seus ativos mais essenciais. Para saber mais sobre a CyberArk, visite https://www.cyberark.com, leia os CyberArk blogs ou siga-nos no Twitter via @CyberArk, LinkedInou Facebook.

