Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

A 24ª Feira de Alta Tecnologia da China (CHTF 2022) será realizada de 15 a 19 de novembro de 2022 no Centro de Convenções e Exposições de Shenzhen e no Centro Mundial de Convenções e Exposições de Shenzhen. Refletindo seu status de maior e mais influente evento de tecnologia da China, a CHTF deste ano está focada em realizações de ponta em pesquisa básica, integração industrial, campos de liderança e grandes projetos de pesquisa científica.

A CHTF 2022 ocorre em um momento crucial do 14º Plano Quinquenal da China, que enfatiza a autossuficiência científica e tecnológica no desenvolvimento econômico nacional daqui para frente. Em total alinhamento com essa filosofia, como plataforma de alto nível para intercâmbios internacionais e cooperação em economia e tecnologia, a CHTF 2022 apresentará o que há de melhor e mais recente em inovação científica e tecnológica na China.

Entre os destaques deste ano estão a fabricação inteligente e a transformação e modernização industrial, a fusão de dados e realidade em novos meios emergentes, como o metaverso, a interação e integração de 5G e inteligência artificial, a aplicação da ciência e tecnologia digital para a agricultura e revitalização rural e cuidados médicos e geriátricos inteligentes.

Pela primeira vez, a CHTF 2022 lançará uma exposição de inovação em conservação de água para explorar estratégias que visam lidar com a escassez de água na China, desde práticas em vários campos e cenários até conceitos, tecnologias e produtos avançados no país e no exterior.

Mais de 200 reuniões e atividades emocionantes ocorrerão nos cinco dias da CHTF 2022, incluindo fóruns e encontros temáticos, seminários técnicos e salões de negócios, lançamentos de produtos e roadshows de financiamento de projetos e sessões de formação.

A feira deste ano contará com acadêmicos chineses e estrangeiros, vencedores do Prêmio Nobel, economistas, matemáticos, multinacionais de ciência e tecnologia, empresas estatais centrais bem conhecidas e fundadores e executivos de negócios. Esses especialistas em tecnologia e indústria compartilharão suas perspectivas únicas para ajudar as empresas a aproveitar as oportunidades à medida que a China injeta nova vitalidade e impulso em sua inovação científica e tecnológica.

Se você está entusiasmado com as tendências de alta tecnologia ou pretende realizar investimentos e compras, a CHTF 2022 é o lugar ideal. Fiquem atentos para mais informações e novidades sobre eventos no site oficial, WeChat oficial e microblog.

Para participar: http://cis.chtf.com/#!/login_en Site oficial: https://www.chtf.com/english/ Facebook: @CHTFChina LinkedIn: @China Hi-tech Fair

Contato

Para expositores e visitantes XIE Yan, +8675582848652, selenaxie@chtf.com WANG Peggie, +8675582848962, wangyq@chtf.com CUI Can, +8675582848764, cathy_cui@chtf.com YANG Dan, 86 755 8284 8695, yangd@chtf.com

