Comunicado do Business Wire :Aster DM Healthcare Limited

A Aster DM Healthcare, um dos maiores provedores integrados de saúde no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e na Índia, anunciou que Londres será o próximo destino da cerimônia do Aster Guardians Global Nursing Award 2023. O prêmio foi anunciado no Dia Internacional da Enfermagem de 2021 como uma iniciativa do grupo para reconhecer a contribuição de profissionais de enfermagem para a humanidade e para a comunidade de saúde. A primeira edição foi realizada em Dubai, no Dia Internacional da Enfermagem, em maio de 2022.

Segundo as palavras do Dr. Azad Moopen, presidente fundador e diretor administrativo da Aster DM Healthcare:"Ao ser a maior premiação na área de enfermagem do mundo, o Aster Guardians Global Nursing Award foi reconhecido e aplaudido pela fraternidade médica e pelo público em geral. Depois de realizar com sucesso a cerimônia inaugural em Dubai este ano, o comitê organizador decidiu realizar a segunda edição da premiação na Europa no ano que vem. Londres é considerada o local ideal devido a muitas razões, incluindo ser a sede da Comunidade das Nações. Esperamos que esta seja uma boa homenagem a milhões de profissionais de enfermagem de diversos países que atendem os sistemas de saúde em vários países europeus, como o NHS no Reino Unido. Prevemos uma grande participação de enfermeiros e enfermeiras do mundo todo, especialmente da Grã-Bretanha".

O Aster Guardians Global Nursing Award 2023 já começou a aceitar inscrições de profissionais de enfermagem. Para isso, basta enviar a candidatura de seu trabalho em seu idioma preferido - inglês, mandarim, hindi, espanhol, francês, árabe ou tagalo - em www.asterguardians.com. O prazo encerra no dia 30 de novembro de 2022. As inscrições podem ser em uma área primária e até duas secundárias, sendo elas Cuidados ao Paciente, Liderança em Enfermagem, Educação em Enfermagem, Serviço Social ou Comunitário e Investigação ou Inovação. As áreas secundárias de contribuição são opcionais.

Para saber mais, acesse: https://www.asterguardians.com/.

Sobre a Aster DM Healthcare

A Aster DM Healthcare Limited é um dos maiores provedores de serviços de saúde privados que operam no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e na Índia. Com uma ênfase inerente na excelência clínica, somos uma das poucas entidades no mundo com uma forte presença nos cuidados de saúde primários, secundários, terciários e quaternários através dos nossos 29 hospitais, 121 clínicas, 421* farmácias, 17 laboratórios e 109 centros de experiência do paciente em sete países, incluindo a Índia. Temos uma equipe de trabalho especializada composta por mais de 27,2 mil pessoas, incluindo 3.441 médicos/médicas e 7.901 enfermeiros/enfermeiras nas geografias em que estamos presentes, entregando uma promessa simples, mas forte, às nossas partes interessadas: "Vamos tratar você bem". Chegamos a todos os segmentos econômicos nos estados do GCC por meio de nossos serviços de saúde diferenciados nas marcas "Aster", "Medcare" e "Access".

* Incluindo 176 farmácias na Índia operadas pela Alfaone Retail Pharmacies Private Limited sob licença de marca da Aster.

Contato

Lavanya Mandal Direção de Relações Públicas e Comunicação Interna Aster DM Healthcare Tel.: +971 528126577 E-mail: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com

