China e Alemanha alertam Rússia contra o uso de arma nuclear (Scholz)

A Alemanha e a China concordaram em rejeitar qualquer ideia de um ataque nuclear no contexto da guerra na Ucrânia, informou nesta sexta-feira (4) o chanceler alemã após uma visita a Pequim.

Durante as reuniões com os líderes chineses, "foi muito importante para mim enfatizar, dizer claramente que uma escalada" da guerra "na forma do uso de uma arma nuclear tática está excluída", disse Olaf Scholz à imprensa.

"E estou muito feliz que sobre este assunto, pelo menos, um acordo foi alcançado".

