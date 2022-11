Auxerre empata com Troyes no Francês e segue sem perder com Pelissier

O Auxerre arrancou um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Troyes nesta sexta-feira, no jogo que abriu a 14ª rodada do Campeonato Francês.

O Troyes saiu na frente aos 28 minutos de partida graças a um gol de Rony Lopes, mas o Auxerre empatou com Gaëtan Perrin aos 41 do segundo tempo.

Este foi o segundo jogo do técnico Christophe Pelissier no comando do Auxerre. No primeiro, no último domingo, vitória por 1 a 0 sobre o Ajaccio.

Na classificação, o Auxerre é o 14º, com um ponto atrás do Troyes, 12º.

Em relação à zona de rebaixamento, o Auxerre fica com três pontos de vantagem sobre o Strasbourg, primeiro time da zona da degola.

Já o Troyes chegou ao sexto jogo seguido sem vitória, conquistando apenas quatro pontos em 18 possíveis.

No sábado, o Lens visita o Angers e pode diminuir para dois pontos a diferença para o líder PSG, que no domingo enfrenta o Lorient.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Troyes - Auxerre 1 - 1

- Sábado:

(13h00) Ajaccio - Strasbourg

(17h00) Angers - Lens

- Domingo:

(09h00) Lorient - PSG

(11h00) Reims - Nantes

Toulouse - Monaco

Clermont-Ferrand - Montpellier

Nice - Brest

(13h05) Lille - Rennes

(16h45) Marselha - Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 35 13 11 2 0 36 8 28

2. Lens 30 13 9 3 1 22 8 14

3. Rennes 27 13 8 3 2 28 12 16

4. Lorient 27 13 8 3 2 24 18 6

5. Marselha 24 13 7 3 3 22 11 11

6. Monaco 24 13 7 3 3 25 18 7

7. Lille 22 13 7 1 5 25 22 3

8. Lyon 20 13 6 2 5 22 16 6

9. Clermont-Ferrand 18 13 5 3 5 17 20 -3

10. Nice 16 13 4 4 5 13 16 -3

11. Toulouse 16 13 4 4 5 19 23 -4

12. Troyes 14 14 3 5 6 25 29 -4

13. Reims 13 13 2 7 4 14 20 -6

14. Auxerre 13 14 3 4 7 14 26 -12

15. Montpellier 12 13 4 0 9 22 27 -5

16. Nantes 12 13 2 6 5 15 21 -6

17. Strasbourg 10 13 1 7 5 14 21 -7

18. Brest 10 13 2 4 7 14 26 -12

19. Ajaccio 8 13 2 2 9 8 20 -12

20. Angers 8 13 2 2 9 14 31 -17

