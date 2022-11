Alcaraz abandona Masters 1000 de Paris por lesão abdominal

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, abandonou nesta sexta-feira a partida pelas quartas de final do Masters 1000 de Paris contra o dinamarquês Holger Rune devido a uma lesão abdominal.

Alcaraz, que recebeu atendimento na quadra, decidiu desistir do jogo quando perdia o 'tie break' do segundo set por 3-1, depois da vitória de Rune no primeiro por 6-3.

A lesão do espanhol, que se tornou o número 1 mais jovem da história após ganhar em setembro o US Open, chega a nove dias do início do ATP Finals de Turim (de 13 a 20 de novembro.

Com a desistência de Alcaraz, Rune vai enfrentar nas semifinais em Paris o canadense Félix Auger-Aliassime, que mais cedo passou pelo americano Frances Tiafoe.

Auger-Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 33 minutos de partida para emendar uma sequência de 16 vitórias seguidas no circuito.

O canadense está em busca do seu quarto título em um mês, depois de ter sido campeão dos três últimos torneios que disputou (Florença, Amberes e Basileia).

Número 8 do mundo, ele vai participar do ATP Finals pela primeira vez este ano.

