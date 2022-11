Villarreal perde para Lech Poznan na Conference e segue sem vencer com Setién

Já garantido nas oitavas de final, o Villarreal foi derrotado por 3 a 0 fora de casa pelo Lech Poznan da Polônia nesta quinta-feira, no último jogo da fase de grupos da Liga Conferência.

Desde a chegada do técnico Quique Setién, contratado para substituir Unai Emery no final de outubro, o 'Submarino Amarelo' só colheu decepções: um empate em casa contra o Hapoel Beer Sheva na Conference e uma derrota para o Athletic Bilbao no Campeonato Espanhol.

Graças à vitória, que veio pelos gols de Kristoffer Velde e Michal Skoras, o Lech Poznan terminou em segundo no Grupo C e vai disputar um mata-mata prévio às oitavas de final com um dos times que ficou em terceiro na fase de grupos da Liga Europa.

