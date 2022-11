United vence Real Sociedad, mas fica em 2º do grupo na Liga Europa

O Manchester United venceu a Real Sociedad fora de casa por 1 a 0 nesta quinta-feira, mas não conseguiu terminar a primeira fase da Liga Europa na liderança do Grupo E, que ficou com os espanhóis, e vai disputar o mata-mata prévio às oitavas de final com um time oriundo da Liga dos Campeões.

O gol do jogo foi marcado pelo jovem Alejandro Garnacho, de 18 anos, com uma finalização de esquerda após receber passe em profundidade de Cristiano Ronaldo, aos 17 minutos do primeiro tempo.

O time espanhol vinha de cinco vitórias nas cinco primeiras rodadas da chave e já tinha classificação garantida, mas ainda sem saber se em primeiro ou em segundo.

Com o resultado de hoje, United e Real Sociedad acabaram empatados com 15 pontos e também na soma dos confrontos diretos, por isso a liderança do grupo foi decidida no saldo de gols, favorável aos espanhóis (+8 contra +7).

Apesar da vitória na última rodada, os 'Red Devils' ficaram com o gosto amargo de não conseguirem uma vaga direta para as oitavas.

Ao se classificarem em segundo, os ingleses terão que jogar um mata-mata contra uma das equipes que terminou em terceiro na fase de grupos da Champions.

