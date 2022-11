Seis navios com cerais zarpam de portos ucranianos, anuncia Turquia

Seis navios carregados com cereais zarparam nesta quinta-feira (3) de portos ucranianos, um dia depois de a Rússia retornar ao acordo que permite as exportações, anunciou o ministério da Defesa da Turquia.

"Após a retomada da iniciativa sobre os grãos, seis navios deixaram os portos ucranianos", afirmou à agência oficial Anadolu o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar.

Os navios passarão pelo corredor humanitário seguro no Mar Negro, que já permitiu exportar 9,7 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas ucranianos.

A Rússia anunciou no sábado a saída do acordo que teve mediação da Turquia e da ONU, depois de acusar a Ucrânia de usar o corredor para executar um ataque contra sua frota no Mar Negro.

Na quarta-feira (2), no entanto, o ministério russo da Defesa afirmou que recebeu garantias suficientes de que a Ucrânia não utilizará o corredor marítimo para executar ataques.

