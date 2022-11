Polônia inicia construção de muro em fronteira com a Rússia

Varsóvia decide erguer barreira temporária com exclave russo de Kaliningrado em meio a temores de que Moscou use a região para enviar migrantes ilegais à UE. Cerca semelhante foi construída na fronteira com Belarus.A Polônia decidiu construir um muro temporário na fronteira com Kaliningrado devido a temores de que Moscou esteja usando o exclave russo como canal para a migração ilegal. O ministro da Defesa da Polônia, Mariusz Blaszczak, comunicou que a construção da barreira temporária ao longo dos 232 quilômetros da fronteira foi iniciada nesta quarta-feira (02/11). O erguimento do muro deve ser concluído no final de 2023. A barreira terá 2,5 metros de altura e 3 metros de largura, conforme relatou Blaszczak. Recentemente, a Polônia completou a construção de uma barreira semelhante ao longo de sua fronteira com Belarus, após um impasse sobre o acolhimento de migrantes. Por que um muro na fronteira com a Rússia? Em decorrência das tensões relativas à invasão russa da Ucrânia, as autoridades polonesas afirmaram suspeitar que Moscou planeja facilitar a travessia ilegal de imigrantes asiáticos e africanos para a União Europeia (UE). Soldados poloneses começaram a esticar arame farpado no vilarejo polonês de Wisztyniec, localizado num ponto onde as fronteiras de Polônia, Rússia e Lituânia se encontram. Segundo relatos de autoridades poloneses, a barreira será construída em vários locais ao mesmo tempo. Blaszczak comunicou ter ordenado a medida de fortalecer a segurança da Polônia "selando esta fronteira", após uma decisão recente da autoridade de aviação da Rússia de organizar voos do Oriente Médio e norte da África para o exclave de Kaliningrado, localizado no Mar Báltico, entre dois Estados-membros da UE, Lituânia e Polônia. De acordo com a polícia fronteiriça da Polônia, não houve entradas ilegais oriundas de Kaliningrado em outubro. "A fronteira polaco-russa está estável e calma. Não houve travessia ilegal da fronteira", disse Anna Michalska, porta-voz da Guarda de Fronteira da Polônia. "Não estamos ali apenas em tempos de paz. Estamos preparados para várias situações de crise e, depois do que aconteceu na fronteira polaco-belarussa, estamos ainda mais preparados para tudo, para todos os cenários mais sombrios", acrescentou. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, recusou-se a comentar sobre a construção de um muro temporário entre Polônia e Kaliningrado – apenas descreveu a iniciativa como "um assunto polonês". O que aconteceu na fronteira com Belarus? O ministro da Defesa da Polônia disse ainda que a barreira na fronteira com Kaliningrado será semelhante à construída por Varsóvia ao longo da fronteira polaco-belarussa, que foi erguida após um impasse com Minsk no ano passado. Milhares de migrantes africanos e do Oriente Médio tentaram entrar em territórios da União Europeia, mas ficaram atracados nas fronteiras de Belarus. Bruxelas e Varsóvia acusaram Belarus – um aliado próximo de Moscou – de usar os migrantes como ferramenta de uma "guerra híbrida" contra o bloco europeu numa tentativa de desestabilizá-lo. Grupos de direitos humanos acusaram os guardas fronteiriços poloneses de repelir migrantes e requerentes de refúgio, e de forçá-los a retornar a Belarus. De acordo com dados da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), ao menos 21 migrantes morreram. A barreira ao longo da fronteira belarussa foi concluída em junho deste ano. pv (AP, Reuters)