Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: localização dos bombardeios russos na Ucrânia em 3 de novembro às 5h (Bras.). (135 x 132 mm) - Atualização disponível

* EUA-política-eleições-democracia:

1/ Cronologia das maiorias na presidência, no Senado e na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, desde 1945. (180 x 123 mm) - Reenvio disponível

2/ Evolução entre 1900 e 2022 das cadeiras disponíveis das eleições de meio mandato do dia 8 de novembro, quando será renovado um terço do Senado. (135 x 122 mm) - Disponível

3/ Evolução do número de cargos eleitos do Partido Democrata e do Partido Republicano na Câmara de Representantes e do Senado, de 1865 a 2022. (135 x 79 mm) - Disponível

4/ As 10 personalidades políticas dos Estados Unidos que permaneceram mais tempo no cargo no Senado desde a fundação do país em 1776. (135 x 140 mm) - Disponível

5/ Funcionamento do "gerrymandering", sistema de distribuição eleitoral dos distritos norte-americanos. (135 x 113 mm) - Disponível

6/ Evolução do número de migrantes mortos e desaparecidos por ano na fronteira entre México e Estados Unidos, entre 2014 e 2021, segundo dados do Missing migrants project da Organização Internacional para as migrações. (180 x 150 mm) - Disponível

7/ Mapa dos distritos por cor política da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, antes das eleições de meio mandato de 8 de novembro. (135 x 97 mm) - Disponível

8/ Evolução do número de governadores por partido nos Estados Unidos desde 1970. (135 x 97 mm) - Disponível

9/ Composição do atual Senado dos Estados Unidos. (135 x 101 mm) - Disponível

10/ Composição atual do Senado e da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. (90 x 56 mm) - Disponível

11/ Participação eleitoral nas eleições de meio de mandato e presidenciais desde 1789, em % da população com idade para votar. (90 x 87 mm)

12/ Mapa com os distritos com resultados mais disputados próximo das eleições da Câmara de Representantes, segundo o Realclearpolitics em 2 de novembro. (135 x 96 mm) - Disponível

13/ Mapa com os estados-chave dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato em 8 de novembro de 2022. (135 x 96 mm) - Disponível

14/ Composição atual da Câmara de Representantes e do Senado dos Estados Unidos, com possíveis projeções para as eleições de meio de mandato de 8 de novembro. (90 x 72 mm) - Reenvio disponível

15/ Evolução do número de mulheres ocupando um posto eleito no Congresso dos Estados Unidos desde 1996. (89 x 72 mm) - Disponível

16/ Mapa com os 36 estados que farão eleições para governador, com o partido que governa atualmente e os mais incertos. (135 x 97 mm) - Disponível

* CNorte-CSul-armas-diplomacia-Japão-EUA: número de lançamentos de mísseis e testes nucleares da Coreia do Norte desde 1984. (89 x 71 mm) - Disponível

* Paquistão-política-confrontos: mapa de Gujranwala, no Paquistão. (45 x 43 mm) - Disponível

* Etiópia-política-conflito-Tigré: mapa das regiões do Tigré e de Afar e Amhara, na Etiópia, foco do conflito. (135 x 74 mm) - Disponível

* Banco-finanças-banco-central-indicador-inflação: a taxa de juros do Banco da Inglaterra desde 2008. (89 x 57 mm) - Atualização disponível

* Desemprego-índice-economia-emprego-social-índices-macroeconomia: evolução da taxa de desemprego na Zona do Euro desde setembro de 2005. (44 x 69 mm) - Atualização disponível

* Clima-meio-ambiente-finança-ONU-COP27:

1/ Níveis atuais de financiamento e estimativas necessárias para 2030 e 2050, segundo o relatório Adaptation gap de 2022 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. (90 x 67 mm) - Disponível

2/ Emissões de gases de efeito estufa da União Europeia entre 1990 e projeções para 2035.(90x96 mm) - Disponível

3/ Anomalia de temperatura anual em relação ao período 1981-2010 na Europa, segundo seis registros diferentes.(90x78 mm) - Disponível

* FBL-Liga-Campeões:

1/ Classificação dos artilheiros da Liga dos Campeões, a partir de 4 gols. (45x145 mm) - Atualização disponível

2/ Times classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões 2022-2023.(89x83 mm) - Disponível

3/ Classificação da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022-2023 após as partidas da 6ª rodada.(180x82 mm) - Disponível

