Marido de Nancy Pelosi recebe alta do hospital

O marido da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, recebeu alta do hospital, informou nesta quinta-feira (3) a congressista, após o ataque em que um homem invadiu a casa do casal na Califórnia e feriu Paul Pelosi com um martelo.

O acusado, David DePape, de 42 anos, supostamente queria amarrar a líder democrata, que naquele momento estava em Washington, e quebrar seus joelhos, mas só encontrou seu marido, de 82 anos.

"Paul permanece sob os cuidados dos médicos enquanto continua a progredir em um longo processo de recuperação e convalescença", afirmou a política em comunicado. "Agora ele está em casa cercado por sua família, que pede privacidade."

DePape foi detido na semana passada e sua prisão foi ordenada após ele se declarar inocente na tentativa de assassinato e outras acusações ao comparecer na terça-feira a um tribunal de San Francisco.

De acordo com a promotoria estadual, DePape acordou Paul Pelosi, que dormia em sua cama, nas primeiras horas de sexta-feira, segurando um martelo e vários lacres de plástico.

O agressor disse à vítima que buscava Nancy Pelosi porque ela é "a número dois na linha de sucessão para a presidência" e "precisamos eliminar todos eles".

