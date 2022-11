Luta pela liderança do Campeonato Alemão terá novo capítulo no fim de semana

Desde sua pequena crise em setembro, em que empatou três vezes e perdeu uma, o Bayern de Munique se mostra focado em buscar a liderança do Campeonato Alemão ao embalar nove vitórias seguidas, com apenas um empate contra o Borussia Dortmund no início de outubro.

No próximo sábado (5), a equipe de Julian Nagelsmann enfrenta o Hertha Berlim, uma oportunidade para pressionar o Union Berlin, que segue liderando Bundesliga com 26 pontos, um à frente do gigante da Baviera.

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo, o Bayern espera recuperar o goleiro Manuel Neuer, com lesão no ombro esquerdo e que não joga desde o clássico contra o Dortmund.

Neuer retornou aos treinamentos no início dessa semana, tranquilizando sobre sua forma física às vésperas da Copa do Mundo.

O Union Berlin, por sua vez, quase cedeu a liderança aos seus rivais diretos após duelo acirrado contra o Borussia Monchengladbach, conseguindo virar a partida no penúltimo minuto do segundo tempo.

Os líderes terão a oportunidade de ampliar a vantagem no domingo (6), no embate contra o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que tem nove pontos em 12 rodadas e está na 16ª posição, que vela ao playoff contra o rebaixamento.

- Programação da 13ª rodada do Campeonato Alemão (Horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(16h30) B. Moenchengladbach - Stuttgart

- Sábado:

(11h30) Hertha Berlim - Bayern de Munique

Augsburg - Eintracht Frankfurt

Hoffenheim - Leipzig

Borussia Dortmund - Bochum

Mainz - Wolfsburg

(14h30) Werder Bremen - Schalke 04

- Domingo:

(11h30) Bayer Leverkusen - Union Berlin

(13h30) Freiburg - Colônia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Union Berlin 26 12 8 2 2 21 9 12

2. Bayern de Munique 25 12 7 4 1 38 10 28

3. Freiburg 24 12 7 3 2 18 13 5

4. Borussia Dortmund 22 12 7 1 4 20 15 5

5. Eintracht Frankfurt 20 12 6 2 4 25 20 5

6. RB Leipzig 19 12 5 4 3 22 18 4

7. Hoffenheim 18 12 5 3 4 18 13 5

8. Werder Bremen 18 12 5 3 4 21 18 3

9. Mainz 18 12 5 3 4 18 19 -1

10. Colônia 17 12 4 5 3 20 23 -3

11. B. Moenchengladbach 16 12 4 4 4 20 19 1

12. Wolfsburg 14 12 3 5 4 17 19 -2

13. Augsburg 14 12 4 2 6 15 21 -6

14. Hertha Berlim 11 12 2 5 5 14 17 -3

15. Stuttgart 11 12 2 5 5 15 21 -6

16. Bayer Leverkusen 9 12 2 3 7 16 25 -9

17. Bochum 7 12 2 1 9 11 32 -21

18. Schalke 04 6 12 1 3 8 11 28 -17

