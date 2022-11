Irã tem confrontos violentos durante cerimônia para vítima da repressão

O Irã viveu outro dia de protestos nesta quinta-feira (3), marcados pela repressão das forças de segurança, que dispararam contra manifestantes reunidos em uma cerimônia de luto perto de Teerã.

A República Islâmica vive a maior onda de protestos em anos, desencadeada pela morte de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, em 16 de setembro, três dias após ser detida na capital iraniana pela polícia da moralidade por supostamente violar o rígido código de vestimenta do país.

A repressão às manifestações deixou mais de 170 mortos desde então, segundo uma ONG, além de milhares de detidos e cerca de 1.000 pessoas acusadas de participar dos "distúrbios", segundo o Judiciário.

Apesar da repressão, os protestos ganharam novo impulso com funerais e cerimônias tradicionais de luto, organizadas 40 dias após a morte de uma pessoa.

Uma dessas cerimônias foi realizada nesta quinta-feira em Karaj, a oeste de Teerã, em homenagem a Hadis Najafi, 22, morta em uma manifestação em setembro, segundo a ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega.

A polícia bloqueou a estrada que leva ao cemitério para evitar que mais pessoas compareçam à cerimônia, que já tinha muitos participantes, disse a ONG.

"Este ano é o ano do sangue, Seyyed Ali [Khamenei] será derrubado", gritavam manifestantes, referindo-se ao líder supremo do Irã, segundo um vídeo divulgado pelo IHR.

O veículo online 1500tasvir publicou fotos e vídeos dos confrontos que eclodiram entre manifestantes e policiais.

As forças de segurança abriram fogo contra os manifestantes, segundo a mesma fonte.

Um oficial da milícia paramilitar Basij - ligada à Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã - foi morto e dez policiais ficaram feridos nos confrontos, segundo a agência oficial de notícias Irna, que calcula a presença de 500 pessoas nestes "distúrbios".

O paramilitar de 24 anos foi esfaqueado e seu corpo foi encontrado nu na beira da estrada, segundo a agência Fars.

Outras cerimônias de luto foram organizadas no país, como em Fuladshahr e Arak, no centro, onde manifestantes gritaram slogans contra o poder, segundo o IHR e o 1500tasvir.

Outra cerimônia será realizada em Isfahan na sexta-feira pela morte de Shirin Alizadeh, 36, que foi baleada por membros do Basij enquanto filmava a repressão no nordeste do Irã, disse à AFP Raha Bahraini, da Anistia Internacional.

Segundo ela, as autoridades alertaram os familiares da vítima para não organizarem uma cerimônia por medo de que se transformasse em protesto.

Nesta quinta-feira, um imã foi morto a tiros na cidade de Zahedan, de acordo com o comandante da polícia da província de Sistan e Baluchistão, Ahmad Taheri.

Segundo a agência Irna, o imã, identificado como Sajad Shahraki, foi morto em frente à mesquita Mola-Motaghian por pessoas mascaradas que dispararam de um veículo.

Líderes iranianos acusam, entre outros, os Estados Unidos, maior inimigo do Irã, de fomentar "distúrbios" no país.

O julgamento de 5 homens que podem enfrentar a pena capital pelos protestos começou em Teerã no sábado.

Hadi Ghaemi, do Centro para os Direitos Humanos no Irã (CHRI), com sede em Nova York, disse que o objetivo dos julgamentos é "aterrorizar e silenciar os iranianos".

Pelo menos 51 jornalistas foram detidos desde 16 de setembro, segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova York. E 14 foram libertados sob fiança.

Por sua parte, o chefe do judiciário iraniano do Curdistão disse nesta quinta-feira que 85% dos detidos envolvidos nos "motins" na província foram libertados sob fiança.

